Grande enquête sur le réemploi du textile en Auvergne Rhône-Alpes

Vous êtes un acteur du réemploi textile (collecte, tri, production/confection, vente, réparation, réemploi, recyclage…) ?

Vous avez une vision chiffrée et stratégique de votre activité ?

Afin de soutenir la filière et de permettre son développement, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le CIRIDD et TECHTERA, recueillent les pratiques, les problématiques et les principaux besoins du secteur par le biais d’une enquête. Elle s’adresse aux dirigeants d’entreprises et décideurs ayant une vision globale et stratégique de leur structure. Les données individuelles sont confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins statistiques. Elles seront stockées sur un serveur interne au CIRIDD et ne seront pas confiées à des tiers.



Les réponses à l’enquête pourront alimenter des travaux d’émergence de nouvelles solutions / de nouveaux partenariats et les répondants seront notamment conviés à participer à des temps d’échange ou à des événements dans le cadre de la semaine « Demain textile » (pendant le salon Pollutec d'octobre 2021).

Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) pourront être référencés sur la cartographie des acteurs ESS spécialistes de l’économie circulaire, Carteco.

Prenez 10 minutes pour répondre, et peut-être identifierez-vous par la suite de nouvelles perspectives de développement ?

Date de clôture : 31 juillet 2021

Répondre à l'enquête