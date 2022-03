Mobilisation mondiale en communication : un engagement unifié pour un monde plus sain en expansion sur tous les continents

Après une année de mobilisation et d’engagement de nombreux communicateurs des quatre coins du monde, visant à affronter de façon unifiée les grands bouleversements qui s’enchaînent à l’échelle planétaire, la Déclaration internationale des membres de la communauté professionnelle et scientifique en communication pour un monde plus sains, viable, meilleur poursuit son élan avec une nouvelle vague de solidarité.

C'est l'annonce faite le 23 février 2022 par INTERDECOM, l'organisation à l'origine de la Déclaration et ORBICOM, le Réseau international des Chaires UNESCO en communication, son sponsor officiel, ainsi que les partenaires internationaux qui les accompagnent dans la poursuite de cette importante mission : IPRA − l’International Public Relations Association, la GLOBAL ALLIANCE for Public Relations and Communication Management, EUPRERA − l’European Public Relations Education and Research Association, ICCO − l’International Communications Consultancy Organisation et BLEDCOM − l’International Public Relations Research Symposium.

Une mobilisation mondiale, première du genre en communication

Depuis janvier 2021, plus de 130 organisations, tant professionnelles que scientifiques, de plus de 40 pays des deux hémisphères, ont endossé la Déclaration dans un souci d’unité de vision pour faire face aux crises planétaires qui déferlent sur notre époque.

Avec son engagement unificateur, ses principes humanistes et éthiques qui guident toutes les pratiques en communication, la Déclaration a été rapidement appuyée par 15 grandes organisations internationales et mondiales : un appui sans précédent entre autant d'organisations scientifiques et professionnelles de cette communauté pour une déclaration d'engagement.

Avec elles, plus de 25 associations nationales et régionales, de nombreuses chaires en communication, des cabinets conseil, groupes de recherche, institutions, réseaux, plateformes d'information, observatoires, groupes de défense se sont également solidarisés derrière ses valeurs, sur tous les continents – Amérique latine, Europe, Afrique, Amérique du Nord, Asie, Australie.

Une responsabilité partagée – Une voix unique

Par son ampleur et sa diversité, c’est toute la pertinence et l'importance d’un engagement unifié que démontre cette mobilisation. À une époque de bouleversements planétaires majeurs et de vulnérabilités multiples affectant directement les capacités de communication dans de nombreuses régions du globe, la solidarité du plus grand nombre est nécessaire pour accompagner nos sociétés vers un avenir plus sain. Pour soutenir cette responsabilité partagée et affirmer cette voix unique partout sur le globe, la Déclaration circule en 9 langues – Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien, Turc, Néerlandais et Grec. On les retrouve avec d’autres informations sur le site web d’INTERDECOM.

Joindre la mobilisation

Tous les regroupements, collectifs, organisations, associations, réseaux − professionnels et scientifiques en communication − sont invités à rallier cette mobilisation mondiale en endossant la Déclaration directement sur le formulaire en ligne. Pour plus d’informations sur les groupes signataires et les objectifs des partenaires de cette nouvelle mobilisation, on peut aussi lire le communiqué en langue anglaise.