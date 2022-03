TSARA : le nouveau programme UA-UE pour booster le développement agricole

‘’Transformer les systèmes alimentaires et l’agriculture par une recherche en partenariat avec l’Afrique (TSARA).

C’est l’ambitieux programme lancé conjointement par l’Union européenne (UE), l’Union africaine (UA), le Centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et une vingtaine d’instituts africains de recherche agronomique conduits par le Cameroun (représenté par l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement, IRAD), l’Afrique du Sud et le Maroc, le 03 mars 2022 à Paris (France). En marge du Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris Porte de Versailles.

D’après les promoteurs, le TSARA a pour objectif «de développer ensemble une recherche partenariale de haute qualité, tournée vers l’impact, vers la formation et vers la co-construction d’innovations avec des acteurs du monde rural et urbain. Il s’agit aussi de renforcer les capacités, l’expertise et l’appui aux politiques publiques».

À terme, la précieuse plateforme va contribuer à faire progresser des initiatives internationales comme le Partenariat UE-UA en Recherche et Innovation, l’initiative UE-UA Protéines végétales, l’accélérateur de la Grande Muraille Verte, l’initiative PREZODE (Prévention de l’émergence des maladies zoonotiques) et l’initiative 4 pour 1000 (Les sols pour la sécurité alimentaire et le climat).

Axé sur l’agriculture, les systèmes alimentaires et l’environnement, TSARA est un partenariat qui vise à contribuer aux priorités de l’UE et l’UA en matière de collaboration en recherche, innovation et formation.

C’est le fruit du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA et de l’UE à Bruxelles (Belgique), les 17 et 18 février 2022.