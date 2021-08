Solutions possibles pour mettre fin au déversement de déchets plastiques supplémentaires en mer

Le présent document de réflexion du Groupe international d’experts sur les ressources a été rédigé en coopération avec le Ministère japonais de l’environnement et l’Institut des stratégies environnementales mondiales à titre de contribution à la « Vision d’Osaka pour un océan bleu » en 2021.

Les déchets plastiques qui se répandent dans l’océan sont toujours plus nombreux, les effets de la pollution plastique sur les écosystèmes marins et co%u0302tiers s’aggravent et notre meilleure compréhension des impacts négatifs de la pollution plastique sur la santé humaine nous incite à agir de toute urgence.

Selon les estimations, 11 millions de tonnes de plastique seraient déversées chaque année dans les océans (Lau et al., 2020). La nouvelle modélisation mise au point par SYSTEMIQ et The Pew Charitable Trusts montre que d’ici à 2040, dans l’hypothèse d’un statu quo, les déchets plastiques solides urbains sont destinés à doubler, la quantité de plastique rejetée dans les océans devrait presque tripler et celle de plastique présente dans les océans, quadrupler (voir figure ci dessous).

La modélisation indique que les engagements actuellement pris par les gouvernements et les entreprises ne feront baisser le déversement de déchets plastiques en mer que de 7 % d’ici à 2040 par rapport au scénario immobiliste (SYSTEMIQ et The Pew Charitable Trusts, 2020). à l’échelle mondiale, les politiques nationales relatives aux plastiques sont rares et portent généralement sur l’interdiction ou la taxation de produits en plastique particuliers plutôt que

sur le changement systémique de l’économie du plastique. L’éventail des politiques actuelles ne permettra pas d’opérer le virage nécessaire pour réduire à zéro le déversement de déchets plastiques supplémentaires en mer. Cependant, l’association ambitieuse de mesures faisant appel à des technologies et des méthodes existantes permettrait de réduire d’ici à 2040 la quantité de déchets plastiques déversés dans les océans de 82 % par rapport au statu quo (SYSTEMIQ et The Pew Charitable Trusts, 2020).

Le texte intégral du rapport, ainsi que la fiche d’information peuvent e%u0302tre téléchargés à l’adresse suivante : https://www.resourcepanel.org/reports/policy-options-eliminate-additional-marine-plastic-litter