Au programme des tables rondes :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon œuvrent pour la transition vers l’économie circulaire des territoires et des filières.

Intervenants confirmés : - Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire, Armand Rosenberg, Président - Decathlon, Olivier Colloc, Chef de projet DD et RSE - Maison Ma Bille, Camille Marion-Vigne, Fondatrice

Ressources complémentaires