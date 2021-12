Tenera, une variété de palmier à huile développée par l'IRAD pour booster la filière au Cameroun

Cette variété est réputée de fort potentiel de rendement (4,5 tonnes d’huile de palme par ha et par an), tolérante à la maladie de culture appelée fusariose. Tenera qui a une croissance de 25 à 36 cm par an présente une durée d’exploitation de 25 à 30 ans. Avec une teneur en acide gras insaturé de 55,05%, elle entre en production à partir de 2,5 à 3 ans.

Dans sa politique de renforcement de l’autosuffisance et la sécurité alimentaires, le gouvernement camerounais ne ménage aucun effort. Ainsi, depuis quelque temps, à travers son bras séculier l’Institut de recherche agricole pour le développement ( IRAD ), il est développé une variété hybride, dénommée Tenera , capable de booster la production d’huile de palme (prisée par les ménages et les industries de transformation) au Cameroun.