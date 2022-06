Economie de la fonctionnalité : évènement de clôture du programme RELIEF à la #BiennaleDesign2022

Le petit plus ! Cet évènement s’inscrit dans la programmation professionnelle de la Biennale internationale de design de Saint-Etienne, sur le thème des « Bifurcations, choisir l’essentiel ». Vous pourrez donc bénéficier des expositions qui auront lieu sur le site de la Cité du design ! Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’agenda ici .

Elles sont 13 ! Face aux enjeux climatiques et à la nécessaire préservation des ressources, 13 entreprises se sont engagées dans une trajectoire d’innovation économique et de coopération. Venez découvrir les témoignages de ces dirigeants inspirants qui fondent leur modèle sur la performance d’usage plutôt que sur les volumes, la propriété et l’économie linéaire.

Ressources complémentaires