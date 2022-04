Journées de l'Ucly : Tous Vulnérables - Comprendre pour agir

Les Journées de l'Ucly

Jeudi 12 et vendredi 13 mai à Lyon

La première édition des Journées de l’UCLy réunissant 500 décideurs du monde économique, institutionnel, académique et associatif se tiendra les 12 et 13 mai 2022 à Lyon autour du thème « Tous Vulnérables ».

Valérie Aubourg, vice rectrice chargée de la recherche à l’UCLy et administratrice des AEH, et Denis Cocconcelli, président des AEH et directeur du CIRIDD, sont heureux de vous faire part de cet événement dont les AEH sont partenaires.

Les journées seront introduites par une Conférence de Monsieur Louis Gallois, le jeudi 12 mai, ancien dirigeant d’entreprise, haut-fonctionnaire et ancien Président de la Fédération des acteurs de la solidarité, en dialogue avec Patrick Artus, conseiller économique de Natixis.

Vendredi 13 mai, le thème des vulnérabilités sera développé au cours de trois tables-rondes.

Chaque table ronde sera suivie d’un temps échange avec les participants :

Vulnérabilités et économie : comment les identifier, les traiter ?

Vulnérabilités et protection sociale : comment construire les nouvelles solidarités ?

Vulnérabilités, bouleversement climatique et mondialisation : quelles conséquences ? comment s’adapter ?

En partenariat avec Les Ateliers de l'Entrepreneuriat Humaniste