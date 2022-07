Économie Circulaire - Numérique responsable

Konica Minolta accélère sur le reconditionné avec son programme « Second Life »

Carrières-sur-Seine le 6 juillet 2022

Konica Minolta, entreprise de services numériques (ESN) spécialisée dans la fourniture de solutions d’impression numérique professionnelles, de systèmes experts de traitement de l’image ainsi que dans la digitalisation des entreprises, annonce l’accélération de son programme de reconditionnement de ses systèmes d’impression multifonctions « Second Life » avec l’ambition de multiplier par 6 le volume mensuel de produits reconditionnés installés chez ses clients.

En 2018, Konica Minolta a été l’une des premières ESN à mettre en place un programme de reconditionnement de ses systèmes d’impression multifonctions en lançant le programme « Second Life ». L’objectif de ce programme est de limiter l’impact environnemental de systèmes souvent lourds et volumineux, présents sur tous les lieux de travail, en allongeant leur durée de vie grâce à une opération de reconditionnement. Ainsi, acquérir un équipement reconditionné permet de réduire de moitié son empreinte carbone par rapport à un équipement neuf équivalent.

Fort du succès de ce programme tant auprès de ses clients que de leurs utilisateurs, Konica Minolta a décidé de passer d’un rythme d’une cinquantaine de systèmes reconditionnés par mois installés chez ses clients, à un objectif de 300, dès cette année.

La mise en œuvre de « Second Life » a requis l’élaboration d’un cahier des charges de reconditionnement très strict permettant de garantir la même qualité de service qu’un matériel neuf, et la mobilisation de partenaires basés en France pour opérer ce reconditionnement : Distritec et AdExcel, et le support d’APF Entreprises.

Les avantages des produits labellisés « Second Life » sont, outre une réduction drastique de l’utilisation de matières premières et d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées au cycle de production et au transport, la proposition de machines bénéficiant des dernières innovations en termes de fonctionnalités et de performances pour un prix entre 30 à 50% inférieur à celui d’un matériel neuf.

Jonathan Leyva, président directeur général de Konica Minolta Business Solutions France déclare : « La façon la plus efficace et la plus sûre de limiter l’empreinte écologique d’un produit manufacturé, c’est évidemment de prolonger son cycle de vie ! C’est pourquoi, chez Konica Minolta, nous avons créé « Second Life », un ambitieux programme de reconditionnement de nos systèmes d’impression multifonctions qui offre à nos clients le meilleur des deux mondes : des machines bénéficiant des dernières innovations en termes de performances et de fonctionnalités et parfaitement économes en ressources pour leur fabrication ».

Aymane Mabiala, chargé de mission développement durable de Konica Minolta Business Solutions France déclare : « Difficile de comprendre pourquoi un secteur aussi innovant que celui du numérique reste le parent pauvre de l’économie circulaire, loin derrière d’autres secteurs comme celui de l’automobile ! Chez Konica Minolta, nous avons appliqué les principes de l’écoconception et de l’économie circulaire au reconditionnement de nos systèmes d’impression multifonctions. C’est ainsi que dans le cadre du programme « Second Life » nous proposons désormais des machines dont l’intelligence et les fonctionnalités peuvent évoluer à sur plusieurs cycles de vie, en gardant le même « châssis ». Un modèle qui, nous en avons la conviction, devrait devenir celui de tous les équipements numériques si l’on veut accéder à une véritable sobriété. »

A propos de Konica Minolta:

Konica Minolta accompagne la transformation numérique des entreprises au travers de son expertise unique en matière de gestion de l’information. En tant que fournisseur de services informatiques, Konica Minolta a développé une offre globale pour digitaliser les processus métiers, optimiser l’infrastructure informatique, gérer les contenus (ECM), la sécurité informatique et les environnements cloud. En parallèle, Konica Minolta propose un accompagnement complet (audit et conseil, services, technologies et logiciels de pointe) sur le marché de l'impression de production et de l'impression industrielle (sur lequel le Groupe a pu investir en se rapprochant de MGI Digital Technology dont il détient 42% du capital). La santé représente également un axe stratégique de développement, l’ambition du Groupe étant d’assurer la transformation digitale du parcours de soins. Konica Minolta Business Solutions France, basée à Carrières-sur-Seine, est une filiale à part entière du Groupe Konica Minolta Inc., Tokyo, Japon. En France, le Groupe emploie 1783 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 440 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2020-2021. Son offre globale est distribuée via un réseau de ventes composé de 7 entités régionales ainsi que de 120 concessionnaires et revendeurs.

Pour plus d’informations : http://newsroom.konicaminolta.fr, http://digital-solutions.konicaminolta.fr/

A propos de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de Konica Minolta;

Depuis 1972, date de la création de son département dédié à la protection de l’environnement, Konica Minolta n’a cessé d’innover dans de multiples domaines visant tant à la réduction de sa propre empreinte écologique qu’à celle de ses clients. Un engagement récompensé chaque année, et depuis 5 ans, par l’ONG Corporate Knights qui classe Konica Minolta dans le « Top 100 » des entreprises les plus durables au monde et fait partie des 1% des entreprises les plus engagées en matière de RSE d’après le classement EcoVadis RSE 2021 qui lui a attribué le rang platine. Avec son plan à long terme « Eco Vision 2050 », Konica Minolta s’est fixé pour objectif de réduire les émissions de CO2 de 80 % sur toutes les étapes du cycle de vie de ses produits d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005. Konica Minolta France a signé en 2022 un partenariat national avec l’ONF- Agir pour la forêt et mener ainsi des actions de terrain concrètes partout en France. C’est ainsi que le Groupe entend contribuer à la réalisation de 6 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies d’ici 2030.