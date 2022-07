Forum EnerGaïa 7-8 décembre 2022 à Montpellier / Energies renouvelables / Nouvelles solutions concrètes à l'usage des territoires

Forum EnerGaïa 2022

Les énergies renouvelables et leurs nouveaux usages :

Les 7 et 8 décembre au Parc des expositions de Montpellier

Rendez-vous national des Energies Renouvelables porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Forum EnerGaïa se tiendra en décembre prochain au Parc des Expositions de Montpellier. Résolument tourné vers de nouvelles solutions concrètes à l’usage des territoires, ces deux jours d’échanges et d’affaires à destination des professionnels et des collectivités locales sont très attendus.

Des nouveautés marqueront cette 16ème édition

Un pavillon sera entièrement consacré au transport et à la mobilité, sujets sur lesquels les collectivités particulièrement mobilisées et l’industrie fortement impactée sont à la recherche de solutions. Rénovation énergétique et bâtiment durable seront également à l’honneur au travers d’un espace dédié. Enfin, l’emploi et la formation dans les énergies renouvelables seront traités à travers un Job Forum inédit.

Informations pratiques

. Pré-enregistrement gratuit à partir du 5 septembre 2022

. Agenda : Mercredi 7 décembre 2022 de 9h00 à 18h00 / Jeudi 8 décembre 2022 de 9h00 à 17h00

. Adresse : Parc des Expositions de Montpellier – Hall B2

. Réseaux Sociaux : Twitter : #EnerGaïa Linked in : #ForumEnerGaïa

. Renseignements publics : energaia.info@spl-occitanie-events.com

. Site internet : https://www.energaia.fr/

À propos du Forum EnerGaïa : Événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables, soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par la SPL Occitanie Events, le Forum EnerGaïa accompagne depuis 16 ans la filière des énergies renouvelables. Adossé à un riche programme de conférences, tables rondes et ateliers mettant au centre des échanges l’expertise des acteurs clés, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de rendez-vous majeur des professionnels.

Nouveautés techniques, projets en cours, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum qui prévoit, pour sa 16ème édition les 7 et 8 décembre 2022 au Parc des Expositions de Montpellier de recevoir plus de 8500 professionnels et 280 exposants.

Le Forum EnerGaïa a été labellisé COP21, COP22, COP23, COP24. Il est placé sous le haut patronage du Ministère de la Transition Ecologique ainsi que de la Représentation en France de la Commission Européenne.