Première "Bourse des déchets" en Afrique de l'Ouest, une initiative majeure de EXPADD

EXPADD (Experts d'Afrique pour le Développement Durable) vient de lancer la première bourse de déchets d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une plateforme via son site internet (www.expadd.org) qui permet d'une part aux détenteurs de divers résidus et déchets (Plastiques, papiers, Organiques, électriques, et divers) de se faire connaître en renseignant un formulaire et d'autre part aux potentiels collecteurs de déchets de se manifester.

Il faut saluer cette initaitive qui participe à la promotion de l'économie circulaire en Afrique de l'Ouest.

Dr Christophe GBOSSOU

cgbossou@expadd.org