Avec l'ONG YISID, devenez acteur du changement.

Vous êtes un jeune passionné, engagé pour le développement durable ?

ACTIVITÉ DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS À KETOU : un pari gagné de plus pour YISID

L’événement s’est déroulé ce Samedi 10 juin 2023 dans la salle de conférence de l’hôtel-Céline commune de Kétou au Bénin

L’atelier a été organisé par Youth Initiative for Sustainable and Inclusive Development (YISID) en collaboration avec l’Association pour la Promotion des Objectifs de Développement Durable (APODD) et VIC-AFRICA.

Durant l’événement, les participants ont découvert les principes :

du leadership,

de l’engagement civique,

du leadership féminin,

les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU,

et comment y contribuer dans leur communauté %uD83E%uDD1D

Le comité d’organisation, dirigé par Monsieur Franck DOITCHAMOU, a prononcé des mots de bienvenue pour ouvrir l’activité.

La première communication a été animée par Monsieur Amour VODOUNHESSI, Président et Head coach VIC-AFRICA, coach formateur en développement personnel et en leadership, Il a présenté le thème du leadership et de l’engagement civique. Au cours de son exposé, il a abordé les notions fondamentales du leadership et a souligné les attitudes et les comportements nécessaires pour devenir un véritable leader.

Ensuite, Madame Nadia OKOUMASSOUN, Fondatrice de l’ONG Femmes Capables, communicante et consultante en leadership et en militantisme féminin, a pris la parole pour présenter la deuxième communication. Son exposé portait sur le leadership féminin. Elle a partagé des expériences personnelles et a encouragé les femmes de Ketou à être des “amazones”, c’est-à-dire des femmes solidaires et indépendantes, capables de lutter contre les violences basées sur le genre et tous maux qui minent la couche féminine. Elle a également mis l’accent sur l’importance pour les femmes de sortir du cadre du concept du féminisme et de prendre la parole en public pour se démarquer.

La troisième communication a été présentée par Monsieur Durant LAFOUNLOU, Formateur ODD/APODD, Économiste, suivi-évaluateur.

Son exposé avait pour thème la découverte des objectifs de développement durable (ODD) et de leurs enjeux. Il a expliqué les fondements des ODD, le processus de formulation du Plan de Développement Durable à l’horizon 2030 (PDDH), ainsi que les 17 ODD et leurs 169 cibles. Il a également abordé les enjeux liés à la réalisation de ces objectifs, tels que l’intégration et l’approche holistique, le financement adéquat, la coopération internationale, le suivi et l’évaluation, ainsi que les questions d’inégalités et d’inclusion.

Participant au lancement de la journée, Madame Lucie SESSINOU, Maire de la commune de Ketou, a honoré les participants de sa présence et leur a souhaité que la journée ne soit pas un temps perdu pour eux, leur a expliqué à partir de de besoins concrets comment elle considère identifier le besoin et la méthode pour agir.

Elle a également exhorté les jeunes de Kétou à se former pour agir concrètement à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable à l’horizon de l’Agenda 2030.

Si vous aussi souhaitez améliorer vos compétences et devenir un acteur du changement dans votre communauté,

Ne manquez pas le prochain atelier YISID de formation en leadership et initiation aux Objectifs de Développement Durable ! %uD83E%uDD1D

Pour en savoir plus sur cet atelier de formation, contactez :

L’ONG YISID : youthinitiativeforsid@gmail.com

Le point focal : M. Franck DOICHAMOU

au 229 67 01 60 90

“Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus durable pour tous.”