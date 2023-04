Rentrée scientifique 2023 : pleins feux sur le grand potentiel de recherche de l'IRAD pour l'implémentation de la politique d'import-substitution au Cameroun

En tant que centre de référence notoire en matière de recherche agricole au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) a été au cœur de la Leçon inaugurale de la 10è édition de la Rentrée scientifique, le 15 mars 2023 à Yaoundé, présentée par le Pr Eddy Ngonkeu, Conseiller technique N°2 du ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI).

En effet, les nombreux participants à la solennité mettant à l’honneur les chercheurs camerounais, placée sous le thème : «Recherche scientifique et Innovation : important levier du ‘’made in Cameroon’’ et de la politique d’import-substitution» et présidée par la MINRESI, Dr Madeleine Tchuinté, ont, de fond en comble, été édifiés sur les prouesses de l’IRAD de ces dernières années.

D’après le Pr Eddy Ngonkeu, l’IRAD que dirige le Dr Noé Woin a mis sur pied «des paquets technologiques en production agro-sylvo-pastorale, des itinéraires techniques de production, des zones de production spécifiées par spéculation, des procédés de transformation des produits agricoles».

Et tous ces acquis capables d’accompagner efficacement le gouvernement dans l’implémentation de la politique d’import-substitution sont contenus dans le Répertoire de la recherche agricole au Cameroun rendu public à Yaoundé, le 18 novembre 2022.

Entre autres acquis de la recherche agricole à mettre à l’actif de l’IRAD, l’orateur cite : 200 accessions de blé mis en place dans les 5 zones agro-écologiques; 100 ha de champs semenciers de blé mis en place; 4 281 000 graines pré-germés de palmier à huile produits ; 100 tonnes de semences de base de céréales; 50 tonnes de légumineuses; 2 200 000 boutures de manioc; 150 000 alevins; 600 accession de bananier plantain; 300 variétés de caféier Arabica et 200 clones de caféier Robusta développées et diffusées ; de variétés climato intelligentes des semences développées; des bio-pesticides et biofertilisants développées; plusieurs procédés de transformation des produits agricoles mis sur pied; des capacités des petits producteurs renforcées, des agro-forêts à base des essences économiques mis au point, des essences économiques en voie de disparition domestiquées ; des abeilles sauvages à grandes potentialités de production de miel domestiquées ; 70 000 spécimens botaniques, 239 familles, 1950 genres et 8000 espèces de plantes collectionnés ; 120 types nomenclaturaux, 800 Cals de bois en xylothèque, 500 fruits en carpothèque et 100 fleurs en anthothèque disponibles.

Et l’éminent chercheur pense que la réussite de la politique d’import-substitution en matière agricole au Cameroun passe par la révision du Statut de l’IRAD pour l’encourager à mieux valoriser ses 24 Brevets et Certificats d’obtention végétale, la modernisation des plateaux techniques de recherche et de production, le développement du volet transformation des produits agricoles, l’accroissement de la production de l’énergie et la digitalisation de la production agricole.

Il conclut son exposé magistral en relevant que les résultats de la recherche de l’institut bras séculier de l’État du Cameroun en matière agricole impactent 7 des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, à savoir : ODD1, ODD2, ODD3, ODD8, ODD12, ODD13 et ODD15.