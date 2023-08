Développement des villes inclusives et résilientes : Nkolmesseng à Yaoundé (Cameroun) bientôt couvert par une voirie moderne et durable

C’est la confirmation de la ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès, au terme de sa descente pour suivi-évaluation du niveau d’avancement des chantiers du Projet de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR) dans ce quartier de la ville de Yaoundé, le 26 juillet 2023.

Contrairement aux descentes du passé, la MINHDU s’est montrée très satisfaite du niveau d’avancement des travaux sur le terrain.

En effet, cette descente qui intervient au lendemain de la réunion ad hoc avec les acteurs du PDVIR en cours d’implémentation à Yaoundé a permis à Mme Courtès de vérifier de près la mise en œuvre des recommandations de la rencontre tenue une semaine plus tôt et lever, une fois pour toutes, les blocages (tombes et autres occupations de l’emprise) qui empêcheraient encore l’avancement des travaux.

En effet, le projet de construction d'une voirie ultra moderne à Nkolmesseng est en cours d’exécution.

Il est à relever que l'Avis de non-opposition signé par la Banque mondiale, le 08 mars 2022, a permis la mobilisation des entreprises et le début effectif des travaux pour la réalisation de 12km de voiries structurantes sur la voie principale de Nkolmesseng (Carrefour Lycée Bilingue d’Essos-Carrefour Safari-Carrefour Momebelinga Carrefour Tradex Éleveur).

Aussi, les travaux sur le second tronçon relatif aux travaux de voiries structurantes additionnelles dans l’arrondissement de Yaoundé 5è sont en cours. Notamment, la section 5.4 et 5.5 (Carrefour Safari-Carrefour Fabrique-Carrefour Mebe City) d'une longueur de 1387 mètres linéaires; et la section 5.6 (Momebelinga-Carrefour Fabrique) arpentant 1249 mètres linéaires.

En rappel, suivant la vision du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, la mise en œuvre du PDVIR, avec l’appui financier de la Banque mondiale, prévoit la construction des infrastructures et équipements structurants dans les villes de Batouri, Douala, Ngaoundéré, Maroua, Kousseri, Kumba et Yaoundé. L’objectif étant d’améliorer la gestion urbaine et l’accès à l’infrastructure dans les zones urbaines retenues.