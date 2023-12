Humanitaire : les ONG françaises misent sur le développement local

Si l’image des ONG humanitaires françaises est dominée par celle les « French doctors », de nombreuses autres structures ont développé des actions transversales, réunissant par exemple l’accès à l’eau, à l’alimentation et aux soins, mais aussi la régénération de l’environnement. Une spécificité française dont les pays bénéficiaires ont grandement besoin.

L’action humanitaire française a ses stars mondialement reconnues, comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, la Ligue des droits de l’Homme ou Handicap International. Mais elle compte aussi une constellation de structures plus petites et moins connues du grand public qui font pourtant la spécificité de la « french touch » dans le monde très normé des ONG humanitaires. Entre approches sociale, alimentaire ou environnementale, elles font surtout du développement de leur partenaires locaux un objectif permanent.

Une action humanitaire pluridisciplinaire

Si l’image de Bernard Kouchner en 1992 – alors ministre de la Santé – portant un sac de grains de riz en Somalie a fait le tour du monde, l’action des ONG humanitaires ne se limite pas à l’aide alimentaire d’urgence. Désormais, les ONG s’investissent dans des programmes transversaux, réunissant l’aide alimentaire, l’éducation ou encore l’accès à l’eau. C’est par exemple le cas de l’ONG Life qui a monté des projets dans plus de 25 pays depuis sa création en 2009. « Notre action repose sur quatre piliers : l’accès à l’eau potable, la sécurité alimentaire, l’éducation et l’environnement. Contrairement à ce qui se faisait dans le passé, les projets actuels embrassent généralement plusieurs de ces quatre domaines d’intervention, dans une logique de projets intégrés et de synergie entre les spécialités : derrière un projet fondé sur l’accès à l’eau potable, comme la construction d’un puits, nous allons développer par exemple un projet de potager pour une cantine scolaire, avec un soutien alimentaire annuel le temps que le potager donne suffisamment. Cette cantine sera elle-même adossée à une structure d’éducation pour les enfants des zones reculées. L’autonomie des personnes et des communautés concernées reste la finalité et le fil directeur de tous nos projets », détaille ainsi Fanny Fernandes, directrice exécutive de l'ONG LIFE.

Cette « autonomie » recherchée consiste aussi à ne pas se substituer aux autorités et aux structures locales, et à transmettre des savoir-faire. Comme LIFE, l’ONG Aide Médicale et Développement (AMD) aborde de différentes manières les besoins de populations bénéficiaires. « Nos domaines d’activités sont nombreux, à commencer par la santé maternelle, explique Dr. Bertrand Devimeux[1], le président de cette ONG. Dans certains pays comme au Sénégal, au Mali, en Guinée, nous agissons aussi dans la malnutrition infantile. En Asie, c’est sur le handicap de l’enfant ; à Madagascar, c’est beaucoup sur l’hygiène, c’est-à-dire l’assainissement et l’adduction d’eau propre, et on a aussi des actions sur le renforcement des structures de santé. On construit également des postes de santé, des centres de consultation sur le handicap, des unités de production de farine enrichie pour les bébés. » Une manière de couvrir tous les besoins, mais aussi de passer la main aux partenaires locaux.

Soutien direct aux partenaires locaux

Car les ONG françaises sont nombreuses à travailler de manière très étroite avec des partenaires locaux. Saviez-vous par exemple que le SAMU Social – que les Parisiens connaissent bien – opère également à l’étranger via le SAMU Social International ? En juin dernier par exemple, l’emblématique patron de cette ONG, Xavier Emmanuelli, s’est rendu au Gabon où le SAMU Social International avait lancé, il y a six ans, une antenne locale, dirigée par le Dr. Wenceslas Yaba. Depuis, cette structure dispense gratuitement des examens médicaux et des soins en faveur des populations les plus défavorisées, et distribue également des vêtements et des produits d’hygiène et de consommation courante. « C’est vraiment un saut qualitatif et quantitatif dans les finalités du SAMU Social et j’en suis émerveillé, s’est félicité Xavier Emmanuelli[2] lors de sa visite. Je ne doute pas des capacités de cette structure. Le Dr. Yaba a fait un travail remarquable. » Six ans après son lancement, le centre gabonais du SAMU Social International dispose désormais d’un hôpital proposant 10 spécialités médicales. De plus, les équipes de l’ONG opèrent des maraudes dans plus d’une centaine de villages environnants.

Ce soutien direct aux acteurs locaux est essentiel. La vocation des ONG françaises n’est pas de tout faire, mais de soutenir la mise en place d’actions locales. Outre les soins et l’action sociale, plusieurs ONG développent également des partenariats dans le secteur agricole, permettre aux communautés locales des moyens de subsistance pérenne étant crucial à long terme. « L’AFDI Bourgogne-Franche-Comté (BFC) soutient cinq organisations paysannes en Afrique, quatre à Madagascar et une au Cameroun, explique Sophie Fonquernie[3], présidente de l’AFDI (Agriculteurs français et développement international). Le département du Doubs est engagé dans un partenariat avec la Confédération nationale des producteurs de cacao du Cameroun (Conaprocam), une faitière nationale regroupant 14 coopératives de producteurs de cacao au Cameroun. » L’AFDI opère déjà des actions de soutien et de partenariat au Cameroun donc, mais aussi au Bénin, au Togo, au Burkina-Faso, au Mali, au Tchad, en Côte d’Ivoire, à Haïti et à Madagascar.

Si certains de ces pays ont connu des coups d’État entraînant le départ des ONG européennes, certaines d’entre elles ont tout de même pu continuer leurs actions. C’est aussi le cas de l’ONG Life, dont l’indépendance financière et l’identité culturelle lui permettent de passer outre les interdictions. « Nous travaillons pour l’essentiel en Afrique de l’Ouest francophone : au Sénégal où se trouve notre antenne africaine, mais aussi au Bénin, au Togo, au Niger, au Mali, en Côte d’Ivoire, en Somalie, au Kenya, à Djibouti, avec en plus quelques projets à Madagascar, au Liban et dans le Maghreb, souligne encore Fanny Fernandes. Dans les pays africains, nous sommes relativement épargnés par les bouleversements politiques ou sécuritaires puisque nous travaillons le plus souvent avec des acteurs locaux que les différends internationaux ne touchent pas. » Ce qui n’est pas le cas de la plupart des ONG financées par l’Union européenne ou par l’État français par exemple. Brouille géopolitique oblige.

Partenariats et financements : la recherche permanente

De manière générale, les ONG françaises regardent vers l’avenir, à la recherche de nouveaux projets et des moyens de les financer. « Depuis 2022, un travail s’est amorcé pour la réalisation d’une opération d’export de cacao vers l’Europe, poursuit Sophie Fonquernie de l’AFDI-BFC, afin d’assurer une meilleure maîtrise de la commercialisation en s’affranchissant de certains intermédiaires et d’assurer de meilleurs revenus aux producteurs tout en contribuant à capitaliser les organisations. Aussi, le Doubs, qui avait un second partenariat avec la Fédération des éleveurs de Kolda au Sénégal qui s’est terminé en 2021, est en passe de démarrer une nouvelle dynamique au Togo avec une nouvelle organisation paysanne qui n’est pas encore identifiée. » Pour ce faire, l’AFDI a dépêché une mission exploratoire en octobre 2023 afin de sélectionner le futur partenaire togolais pour ce projet. Une première pour l’antenne BFC de l’AFDI dans ce pays.

Si elles sont en quête régulière de nouveaux partenariats, toutes ces ONG sont aussi à la recherche de nouveaux donateurs pour financer leur programme de développement. Mais elles le savent, la conjoncture n’est pas favorable. Selon le baromètre France Générosité[4], les dons aux associations et aux ONG ont largement ralenti en 2022 par rapport à l’année précédente. Avec la crise et l’inflation de 2023, les principales concernées craignent fort que la tendance ne s’inverse pas. Une mauvaise nouvelle pour elles, mais surtout pour leurs bénéficiaires aux quatre coins du monde.

