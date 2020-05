Mobilisation citoyenne pour la consultation #MondeAprès

WWF France a publié via un communiqué de presse du 5 mai 2020 un rapport intermédiaire de la consultation citoyenne “Crise Covid-19 : Comment inventer tous ensemble le monde d’après ?” et rapporte ses premiers résultats à mi-parcours.

Lancée le 10 avril par la Croix-Rouge française, WWF France, make.org et le Groupe SOS, en partenariat avec Unis-Cité et le Mouvement UP, la consultation connait un vif succès : plus de 89 000 participants, 20 000 propositions et 880 000 votes. Elle met aussi en évidence cinq thèmes dans les propositions formulées : la protection de l’environnement, l’agriculture, les transports, l’emploi et la santé.

L’environnement et l’agriculture/l’alimentation : Deux thèmes centraux de la consultation

Le sujet le plus évoqué est l’environnement, avec 22% des propositions, qui listent notamment la protection de la biodiversité et des espaces naturels, le verdissement des villes et reboiser les territoires, de mieux sensibiliser le grand public aux problématiques écologiques ou encore de mettre en place une fiscalité verte qui favoriserait les produits respectueux de l’environnement et pénaliserait les usages les plus polluants.

Le deuxième thème le plus fréquemment abordé est l’agriculture et l’alimentation, 17% des propositions, qui incitent à se diriger vers une agriculture biologique produite localement et qui favorise les circuits courts, ainsi qu’à limiter la pêche et l’élevage intensifs.

Les pouvoirs publics vus comme les moteurs principaux de la transition

S’il faut mettre en oeuvre ces propositions, les pouvoirs publics et institutionnels sont majoritairement cités pour agir (56%), notamment pour instaurer une fiscalité plus équitable et respectueuse de l’environnement.

En second lieu, les solutions appellent à un changement des citoyens eux-mêmes (14%) notamment en matière d’alimentation et de gestes éco-responsables. Enfin, les entreprises (12%) pourraient se réinventer par le biais de la transformation de leurs moyens de production ou encore de l’organisation du travail, par exemple en favorisant le télétravail.

Source de l'information : Communiqué de presse de WWF France ; Illustration : Pixabay

