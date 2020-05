Les abeilles et la biodiversité

Une publication de l’UNESCO en date du 20 mai 2020, relate l’importance du rôle des abeilles au sein de la biodiversité. Les abeilles sont des pollinisateurs et des producteurs de miel. Cependant, les activités de pollinisation des abeilles et la reproduction des plantes sauvages notamment permit par la pollinisation, sont menacées par l’activité humaine.

La préservation des abeilles et de leurs écosystèmes est primordiale. Comme l’évoque la publication, des évaluations faites révèleraient une menace élevée sur certaines espèces d’abeilles et de papillons.

« En cette journée mondiale de la célébration de la journée de l’abeille, et à la veille de la célébration de la journée mondiale de la biodiversité du 22 mai 2020, il nous parait encore plus essentiel dans le contexte mondial que nous traversons d’agir ensemble pour la biodiversité, le développement durable, en s’appuyant sur des valeurs de solidarité et de respect de la diversité et du vivant pour protéger l’une des plus précieuses sentinelles de notre planète : l’abeille », UNESCO.

Dès lors, le programme Man and Biosphere (MAB) de l’UNESCO et Guerlain a comme objectifs :

-conserver la biodiversité ;

-promouvoir les pratiques durables.

Ce programme coopère parmi le « Réseau mondial des réserves de biosphère pour former et soutenir des apiculteurs et maintenir et valoriser leur savoir-faire ».

Pour consulter la publication complète

Source de l’information : publication de l’UNESCO ; Illustration : Pixabay