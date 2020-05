Les liens entre biodiversité et Covid-19 expliqués en 22 fiches

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité vient de publier un rapport hyper instructif concernant la crise actuelle du covid-19, à la demande des différents ministères français.

« La crise sanitaire, économique et sociale associée à la pandémie Covid-19 soulève de nombreuses questions sur son origine, sa dynamique et les mécanismes qui l’expliquent », analyse la FRB. « Confrontées à la multiplicité des opinions et avis, relatifs notamment aux liens entre Covid-19 et crise de la biodiversité, les ministères se sont tournées vers la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et son Conseil scientifique élargi à des experts extérieurs, en vue d’obtenir leur éclairage sur les points principaux suivants »

Dans le rapport, un certain nombre de questions sont soulevées.

D’abord, les liens de la crise sanitaire actuelle avec la faune sauvage : quel rôle un ou plusieurs éléments de la faune sauvage ont-ils joué dans l’initiation de la pandémie ?

Ensuite, les liens de ce type de crise avec l’érosion de la biodiversité et la destruction des milieux naturels : peut-on mettre en parallèle les atteintes à la biodiversité et la multiplication de zoonoses, sources d’épidémies, voire de pandémies ?

Enfin : les liens de ce type de crise avec les systèmes de production alimentaire et les transports (humains, animaux d’élevage, produits agricoles) ? Certains systèmes de production agricoles et alimentaires peuvent-ils faciliter directement, ou indirectement, le passage d’une zoonose à une épidémie puis à une pandémie, en tenant compte aussi de la rapidité et de l’intensité des transports internationaux ?

Les réponses sont données sous forme d’une vingtaine de fiches, qui seront amenées à évoluer en fonction des résultats ultérieurs de recherche.

Ainsi, dans chaque fiche sont concentrées les réponses aux questions qui font consensus au sein de la communauté scientifique, ainsi que celles qui font dissensus ou pour lesquelles il existe des lacunes de connaissance scientifiques, puis sont données des propositions de messages aux décideurs, des préconisations d’actions ou des options de mesures à prendre, toutes fondées sur la science en appui à la décision publique.

La FRB a été créée en 2008, à la suite du Grenelle de l’environnement, à l’initiative des ministères chargés de la recherche et de l’écologie, par huit établissements publics de recherche. Ceux-ci ont depuis été rejoints par LVMH, l’Ineris et l’université de Montpellier, ce qui porte à 10 le nombre de membres fondateurs.

La FRB est une fondation de coopération scientifique de droit privé. Elle exerce ses activités en toute indépendance et compte une vingtaine de salariés.

(Photo FRB/Jean-François Silvain)

