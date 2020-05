La pêche au concombre de mer à Madagascar

Le concombre de mer est une espèce appartenant à la famille des échinodermes, dont font aussi partie les étoiles de mer et les oursins. La survie de cette espèce est cruciale pour le milieu marin puisque le concombre de mer participe au nettoyage du fond marin. En effet, lorsqu’ils émergent du limon (une formation sédimentaire) pour se nourrir, les concombres de mer effectuent un processus de triage de certaines particules. Ce système de filtration est essentiel pour l’écosystème marin. Toutefois, la popularité du concombre de mer en tant qu’aliment aphrodisiaque en Asie a entrainé sa surconsommation et donc sa surpêche.

À Tampolove, un village situé au sud-ouest de Madagascar, une communauté de pêcheurs a constaté la mise en danger progressive de cette espèce. Afin d’y remédier, cette communauté a altéré le fonctionnement de la pêche au concombre de mer depuis 2006. Tout d’abord, des grilles ont été installées le long du littoral pour créer des enclos dans lesquels sont placés des jeunes concombres de mer. Neuf mois plus tard, les concombres de mer sont récoltés, alors qu’ils ont atteint l’âge adulte. Grâce à cette technique ingénieuse, les concombres de mer ont donc le temps de se reproduire en grand nombre avant d’être pêchés. De plus, des interdictions de pêche pour certaines espèces marines telles que les tortues et les poulpes ont aussi été décrétées. Les filets à mailles fines ont aussi été interdits dans certaines zones de pêche. Par conséquent, ces pêcheurs ont établi un système de pêche viable tout en bénéficiant d’une plus grande quantité de concombres de mer pour participer au commerce de l’espèce. Grâce aux autres interdictions, la quantité de poissons locaux a également doublé depuis le début de ce projet.

[MOGED]

Sources : Suy Kahofi, “Les paysans malgaches qui essaient de sauver les concombres de mer”, BBC News Afrique (8 août 2019) : <https://www.bbc.com/afrique/region-49276410> ; “Meet the sea-cucumber pioneers”, The Economist : <https://www.facebook.com/watch/?v=302156184139034>

Source photographique : Peter Southwood, Stephenson's Sea Cucumber (Roweia stephensoni), seen in False Bay, South Africa (10th May 2015).