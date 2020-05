3e édition du Transition Forum " Time to Scale Up " 2020

Cette année encore, aura lieu le Transition Forum annuel, pour sa 3 édition. Il s’agit d’un évènement organisé autour de 5 épisodes en direct et en ligne. Il aura lieu du jeudi 28 mai 2020 au jeudi 25 juin 2020 et se déroulera chaque jeudi à partir du 28 mai 2020.

Lionel Le Maux, Président d'Aqua Asset Management et Président Fondateur de Transition Forum, a exprimé : « Nous sommes plus que jamais engagés pour accélérer la transition vers un avenir décarboné, en identifiant et en développant des solutions innovantes pour que l'humanité puisse prospérer tout en préservant notre planète ».

Du 28 mai au 25 juin 2020

Edition en ligne

L’évènement organisé autour de 5 épisodes, réunira des innovateurs, des chefs d’entreprise, des investisseurs, des décideurs politiques et des visionnaires, engagés pour des actions en faveur du climat et d’un futur durable.

Chaque jeudi à partir du 28 mai, sera proposé en direct une série de 5 débats dynamiques avec des intervenants et permettra aux participants des possibilités de networking en ligne dans un format digital.

Calendrier des 5 sessions en directes et des intervenants

« A savoir, Transition Forum est une association à but non lucratif basée à Paris qui vise à accélérer la transition vers un avenir décarboné en mobilisant une communauté mondiale d'acteurs engagés pour faire émerger de solutions concrètes conciliant prospérité et préservation de notre planète. »

