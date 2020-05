Vient de paraître : Aedes Magnificens

Vous aimez les thrillers et vous aimez notre belle planète ? Ce roman de type « triller écologique » trouvera sa place dans votre bibliothèque.

L’auteur a fait le constat que pour éveiller les consciences, les ouvrages spécialisés en environnement, en écologie ou en développement durable, sont desservis par un apriori rebutant pour le commun des lecteurs. Felix Delmond a donc choisit de proposer une intrigue qui tourne autour d’un enjeu écologique majeur, le changement climatique. Un roman à la fois prenant et éclairant, qui réussit à allier divertissement pur et pédagogie sur les enjeux du monde actuel. Cet ouvrage permet d’aborder de façon, bon nombres de problématiques connexes des crises (économiques, environnementales et sociétales) qui frappent notre époque. Il n’a pas la prétention d’un essai ou d’un ouvrage universitaire, mais il se veut humblement pédagogique tout en offrant un moment de lecture agréable.

Présentation de l’éditeur

Serge, jeune médecin terminant sa formation, en Afrique de l’Ouest, constate que de nombreuses femmes fréquentant son hôpital développent d’étranges symptômes. Contre toute attente, son supérieur ne semble pas être enclin à lui accorder un quelconque crédit. Alors qu’il tente d’en découvrir la cause, il a le désagréable sentiment d’être surveillé.

Constant, jeune reporteur, est enfin chanceux, alors qu’il vivotait de petits boulots, il remporte un concours d’écriture. Il vient de remporter le prix du « Jeune reporter Francophone ». A la clef, un voyage pour participer la conférence mondiale sur le climat.

Alors que le changement climatique s’accentue, l’ONU tente désespérément de susciter un engagement des Nations.

Ange Jouno, en homme d’affaires avisé, anticipe les bouleversements mondiaux futurs et investit dans les secteurs clefs. Si certains redoutent le changement climatique, lui, est bien décidé à en faire son business et à en tirer le plus grand profit. Alors que des pans entiers de l’économie mondiale risquent de s’effondrer, avec ses associés, il verrouille des positions stratégiques et lance des programmes novateurs pour anticiper l’ouverture de nouveaux marchés. Lors du sommet mondial, il va d’ailleurs dévoiler son dernier projet d’une ampleur pharaonique. Mais en sous-main, il mène un dessein plus obscur qui pourrait bien changer la face du monde.