Inscriptions aux formations ouvertes et à distance (FOAD), 2020/2021

Une publication de l'AUF, en date du 25 mai 2020, relate son soutien concernant un ensemble de formations à distance. Ainsi, ce sont 80 diplômes universitaires de tous les niveaux (licence, master, DU,etc) proposés dans 6 disciplines. Ces diplômes sont proposés par les universités d’Afrique, d’Europe, du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Océan Indien.

Date limite d'inscription : le 20 septembre 2020

Mais attention : vérifier au cas par cas, la date de clôture pour chaque formation

Inscription et catalogue des formations

Les 6 disciplines concernées par les formations universitaires sont : éducation et formation, sciences humaines, médecine et santé publique, sciences de l’ingénieur, droit, économie et gestion et enfin, environnement et développement durable.

Les inscrpitions pour l'année 2020/2021 sont ouvertes jusqu'au 20 septembre 2020. Cependant, la date de clôture des candidatures est variable selon les formations.

Pour consulter la publication

Pour s'inscrire et/ ou consulter le catalogue des formations proposées

Source de l'information : publication de l'AUF ; Illustration : Pixabay