Education et culture : offre proposée par les institutions de l'espace francophone

-la culture à la maison : pour les enfants et adolescents, pour les jeunes et adultes.

Les institutions de l’espace francophone propose sur le site Organisation internationale de la francophonie, une rubrique consacrée à l’éducation et la culture. En effet, comme l’évoque la rubrique de l’OIT, le confinement dans de nombreux pays a imposé l’école à la maison. Pour poursuivre l’éducation et la culture, l’espace francophone met à disposition des pays membres une plateforme éducative et culturelle numérique, en ligne. Cette plateforme est également ouverte aux populations dans les pays déconfinés, qui souhaitaient ne pas remettre leurs enfants à l’école par exemple.

