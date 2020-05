Une augmentation des investissements responsables en 2019

Selon l'article du 29 mai 2020 du site L'Info durable intitulé « L'investissement responsable a atteint 1860 milliards d'euros d'encours en 2019 », les investissements responsables continuent d'augmenter.

Le label ISR (Investissement socialement responsable) est un « outil pour choisir des placements responsables et durables » selon le site du label, avec le soutien du ministère des Finances pour les épargnants en France et en Europe. Il dispose de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) afin d'« évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises », comme les émissions de CO2, le respect des salariés, la transparence de la gouvernance de l'entreprise, notamment.

Les investissements responsables ont ainsi augmenté de 32% en 2019 avec un total de 1860 milliards d'euros d'encours contre 1458 milliards en 2018 d'après les retours de 74 sociétés de gestion selon les statistiques de l'Association Française de la Gestion Financière (AFG) en collaboration avec le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR). Le rapport annuel de l'AFG détaille ces investissements responsables. Les investissements responsables se déclinent en deux principales catégories que sont les ISR et les ESG. Les ISR, en comptant les Mandats et fonds dédiés (336 milliards d'euros en 2019) et les Fonds ouverts (210 milliards d'euros) représentent 546 milliards d'euros au total en 2019 contre 417 milliards en 2018. Quant aux ESG, en comptant les Mandats et fonds dédiés (893 milliards d'euros) et les Fonds ouverts (422 milliards), ils représentent en tout 1315 milliards d'euros en 2019 contre 1042 milliards en 2018.

En ce qui concerne les Fonds ouverts des ISR, l'APG souligne deux stratégies qui prennent de l'importance : la Best-in-universe, qui est un des critères de l'ESG pour privilégier les entreprises qui font des efforts sur leur politique sociale, environnementale et leur gouvernance, ainsi que des « stratégies thématiques, environnementales » selon l'article.

Pour le président du FIR, cette augmentation des investissements socialement responsables « encourage à faire davantage pour construire un modèle de développement plus écologique et plus solidaire ».

