COVID-19 : vers une nouvelle vague de " pollution plastique " ? Le cri d'alarme des ONG

Où finissent les masques et gants massivement utilisés depuis quelques mois pour la lutte contre le COVID-19 ?

Principalement constitués de plastique et difficilement recyclables, c’est finalement dans la nature que se retrouvent le plus souvent ces « nouveaux » déchets. Au vu de cet inquiétant constat, plusieurs ONG environnementales se sont récemment mobilisées en France pour sensibiliser l’opinion publique sur le sujet, ces dernières appelant les citoyens à adopter un comportement responsable. Lors d’un entretien accordé à Europe 1, Laura Châtel, représentante de l’ONG Zero Waste France, lance un cri d’alarme : « c'est une situation écologique inquiétante qui est en train de devenir palpable pour chacun d'entre nous ». De son côté, Laurent Lombard, fondateur de l’ONG Opération mer propre, s’inquiète de voir les côtes méditerranéennes inondées de masques : « sachant que plus de deux milliards de masques jetables ont été commandés, il risque bientôt d'y avoir plus de masques que de méduses dans les eaux de la Méditerranée ! » confie-t-il au journal Le Parisien.

Face aux mobilisations des acteurs de la société civile, le ministère de l’écologie a entrepris plusieurs démarches de sensibilisation, en diffusant notamment des instructions indiquant les bons gestes à suivre afin de se débarrasser correctement de son masque. Le ministère a par ailleurs déclaré collaborer activement avec d’autres organismes spécialisés en vue de trouver des solutions pour un recyclage de ces déchets : « plusieurs techniques sont en cours d’évaluation comme la stérilisation par oxyde d’éthylène, la décontamination au peroxyde d’hydrogène, l’irradiation par des rayons gamma ou bêta etc » a déclaré le ministère à FranceInfo. Il convient de noter que, dans un contexte où l’Union européenne s’est engagée à œuvrer durablement pour la réduction voire l’élimination du plastique à usage unique, la gestion de cette nouvelle vague de « pollution plastique » représente un enjeu écologique majeur.

[MOGED]

Illustration : Pixabay