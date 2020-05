Tandem Made in France : Développement d'une cellule photovoltaïque à haut rendement industrialisable

Dans un communiqué de presse du 14 mai dernier, le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) relate la création d’un programme commun entre le CEA à l’INES (Institut national de l’énergie solaire) et l’Institut photovoltaïque d’Ile de France (IPVF).

Une technologie française pour augmenter le rendement de l’énergie solaire

Baptisée Tandem in Made in France, cette collaboration scientifique et technique vise à accélérer le développement de cellules solaires composant le panneau solaire qui associent les matériaux pérovskites (matériau photovoltaïque hautement performant) et la technologie d’hétérojonction de silicium.

Le CEA-Ines est l'un des pionniers sur la fabrication de cellules silicium à hétérojonction, l'une des technologies les plus intéressantes pour un couplage avec les pérovskites.

Cette cellule alors tandem devrait permettre d’atteindre selon le communiqué 30% de rendement.

Un développement technologique pour accompagner la transition énergétique

Cette innovation pour augmenter les performances de panneaux solaires est prometteuse afin de réduire le coût de production de l’énergie solaire et son occupation des sols dans un contexte où l’impact environnemental (ou l’énergie grise) du photovoltaïque reste controversé.

À ce jour, les recherches et expériences reconnues sur la technologie tandem sont théoriques. En effet, des chercheurs de l’Université de Stanford aux Etats-Unis ont publié des études sur les propriétés des matériaux pérovskites, ainsi que l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) qui -dans le cadre du projet européen GOTSolar mené de 2016 à 2018- a réalisé des expériences sur la conversion énergétique du matériau.

Dans ce contexte, l’intérêt du dispositif développé par le CEA-INES et l'IPVF est d’être transférable à l’échelle industrielle. Les deux instituts ont développé un savoir-faire et obtenu des résultats probants dans le domaine des procédés de synthèse, de dépôt des pérovskites et de leur intégration en dispositifs photovoltaïques.

Source d’information : Communiqué de presse site CEA.fr ; Illustration : Pixabay

[MOGED]