Du Chin au Rakhine : le Gret se mobilise contre le Covid-19 au Myanmar

Face à la pandémie de Covid-19, les équipes du Gret et leurs partenaires ont adapté leurs activités sur tous leurs terrains d’intervention, pour notamment informer les populations des mesures de prévention à prendre et diminuer les risques de contagion.

Au Myanmar, des activités de sensibilisation au Covid-19 sont actuellement mises en place par le Gret et ses partenaires dans le cadre du projet Améliorer les moyens de subsistance, la génération de revenus et la résilience des populations vulnérables dans le sud du Chin et le nord du Rakhine. Ce projet a pour triple objectif de contribuer à réduire la pauvreté, d’améliorer la sécurité alimentaire et de promouvoir la paix dans deux townships.

Support de formation pour les organisations de la société civile

Une réorientation du projet

Dans les camps de déplacé·e·s internes du township de Kyauktaw, le Gret a ainsi formé deux organisations de la société civile partenaires aux mesures de prévention contre le Covid-19. A cette formation s’est également ajoutée la fourniture de supports de sensibilisation tels que des posters édités par le ministère de la Santé du Myanmar, permettant une diffusion massive des recommandations. En respectant les règles de distanciation sociale, ces organisations ont à leur tour organisé des sessions de sensibilisation auprès des populations déplacées internes, en parallèle aux activités de distribution de kits de première nécessité.

A Paletwa, le Gret est en contact régulier avec les autorités communales qui ont souhaité être appuyées dans l’approvisionnement en matériel d’hygiène et de protection face au Covid-19 (désinfectants, gants, thermomètres, etc.). Malgré les énormes difficultés rencontrées dans l’ensemble de la zone en raison du conflit en cours entre l’armée birmane et l’armée arakan, le Gret a fourni au Comité de développement du township de Paletwa (TDC) un stock d’urgence de matériel sanitaire. « Nous remercions le Gret pour le don de matériel sanitaire qui nous permettra non seulement d’atténuer à terme l’épidémie de Covid 19, mais aussi de venir en aide, si nécessaire, à certaines victimes du conflit », témoigne l’un des représentants du TDC. Ces articles d’hygiène ont été acheminés de Yangon, où l’offre reste accessible, pour ne pas provoquer de pénurie dans les alentours de la ville de Paletwa.

Des stations de lavage des mains à l’entrée de la zone de distribution, ©Gret

Des moyens de prévention innovants

Lorsque la présence sur le terrain n’est pas possible, le Gret s’est rapproché des chef·fe·s des villages situés dans les townships de Kyauktaw et Paletwa, du ministère de la Santé et de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, afin de mettre en place des campagnes de sensibilisation par SMS et audio-diffusion par mégaphone. Des messages rappelant ainsi les gestes barrières et les mesures à prendre si un cas est suspecté ont été diffusés à plus de 600 familles. Dans le township de Paletwa plus spécifiquement, ces actions de sensibilisation ont été facilitées par les activités de marketing d’assainissement, telles que l’installation de latrines, initialement prévues dans le projet. La présence préalable du Gret dans le village a permis de mobiliser les contacts préétablis sur place afin d’adapter les messages transmis à la lutte contre le Covid-19.

En complément, une ligne téléphonique a également été mise en place par le Gret afin de répondre aux préoccupations des habitant·e·s de la zone du projet. Les destinataires des SMS sont ainsi invités à contacter cette ligne en cas de questions concernant le Covid-19, afin de profiter des recommandations promulguées par le ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé.

Poster de prévention contre le Covid-19

