MOOC CERTICEscol : formation gratuite pour développer ses compétences pédagogico-numériques

Une publication de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), en date du 24 juin 2020, relate l’ouverture des inscriptions au MOOC CERTICEscol.

Le MOOC CERTICE scol (pour Certification des compétences TICE en milieu scolaire) vise à former les enseignant.e.s du primaire, du secondaire et leurs encadreur.e.s, dans les pays francophones émergents et en développement, aux usages des technologies de l’information et de la communication en éducation.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 octobre 2020

Début du MOOC le 5 octobre 2020

Formation gratuite

Développé sur la base d’un référentiel de l’UNESCO, le MOOC CERTICEscol se divise en deux parties de trois semaines chacune. Les sessions, accessibles sur ordinateurs et smartphones, proposeront des contenus variés et ancrés dans le réel%u202F: vidéos, situations de formation et cas types pour illustrer un cours de 4 pages maximum. Les connaissances, quant à elles, seront évaluées grâce à des tests en ligne. Ces évaluations viseront à encourager l’enseignant à porter un regard analytique sur ses compétences. Au terme du MOOC, une attestation de suivi sera délivrée par CY Cergy Paris Université (France).

Ce dispositif massif de formation est proposé par le programme APPRENDRE (Appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources), coordonné par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et financé par l’Agence Française de Développement (AFD).

Source de l’information : publication de l’AUF ; Illustration : Pixabay