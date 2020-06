Vu en Russie : catastrophe environnementale dans la rivière Ambarnaïa

Une publication sur le média Huffpost, en date du 4 juin 2020, relate la catastrophe environnementale qui a eu lieu en Russie dans la rivière Ambarnaïa. D’après la publication, un réservoir d’une centrale thermique s’est effondré le 29 mai 2020 et a causé une grande déversion de plusieurs tonnes de diesel dans la rivière. La rivière est devenue rouge et polluée.

