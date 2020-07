Etude GreenFlex : l'opinion des français pour une société plus durable

Un communiqué de presse de GreenFlex, en date du 14 mai 2020, relate une étude menée suite au Covid-19 et la pensée des français sur une société plus durable. L’étude GreenFlex évoque en quoi la crise sanitaire du Covid-19 a mit en évidence le besoin d’une société plus durable.

Le communiqué de presse évoque quelques données chiffrées telles que :

-53 % des Français pensent qu’il faut complètement revoir notre système économique ;

-91 % des Français considèrent que la crise du Covid-19 montre qu’il faut relocaliser une partie des productions pour être plus résilients et autonomes ;

-83 % estiment qu’il est de la responsabilité des entreprises de réduire leurs impacts pour limiter le risque qu’une nouvelle crise survienne.

L'enquête a été réalisée sur 2 040 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus et ayant répondu au précédent questionnaire Greenflex (Baromètre 2019). Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 24 avril au 01 mai 2020.

Stéphane Petitjean, Directeur Conseil de Greenflex, a déclaré : «Les résultats de l’étude GreenFlex démontrent que la vague de fond vers une société refondée est en marche et que rien ne l’arrêtera. Au contraire. Dans un contexte où la confiance dans les entreprises est au plus bas, les Français sont plus nombreux à se mettre en mouvement et placent le local au cœur d’un nouveau modèle attendu… Aux entreprises de saisir la balle au bond. Au-delà d’une question d’acceptabilité, c’est une question de pérennité.»

A savoir, GreenFlex est une entreprise française du secteur du conseil pour la stratégie environnementale.

Pour consulter l’étude GreenFlex en détail

Source de l’information : communiqué de presse GreenFlex ; Illustration : Pixabay