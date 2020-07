Les ventes de pesticides ont diminuées de 44% pour l'année 2019

En 2018, au grand malheur des écologistes, les ventes de pesticides en France avait augmenté de 18%. Même après plusieurs tentatives du gouvernement pour contrer cette augmentation, il semblait difficile de sevrer l’agriculture française des pesticides. C’est pourquoi l’annonce du gouvernement du mardi 30 juin 2020 apparaît comme une très bonne nouvelle.

En 2019, les quantités totales de pesticides vendus en France ont reculé de 44% en volumes, soit une différence de 28,078 tonnes. De plus, la vente de glyphosate, un désherbant très controversé, a elle aussi diminué de 35%, soit 3,358 tonnes de moins qu’en 2018. Encore plus rassurant, les ventes des produits les plus préoccupants (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques - CMR) ont aussi diminué de plus de 50%. Le gouvernement affirme que ces diminutions sont dues aux mesures imposées en 2018.

A l’inverse, les produits de biocontrôle, alternatives naturelles aux pesticides chimiques, continuent de voir leurs utilisations augmenter. Cette tendance indique que l’agriculture française commence à substituer les pesticides chimiques pour des alternatives meilleures pour l'environnement.

Le gouvernement veut continuer de réduire l’utilisation des pesticides chimiques en France. Le plan Ecophyto 2, annoncé en Avril, envisage une réduction de moitié de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques d’ici 2025 et la sortie de l’usage du glyphosate.

