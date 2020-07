Des balises satellites contre la pollution des filets fantômes en mer

Ces balises sont bénéfiques pour les pécheurs ainsi que pour l'environnement. Une implémentation plus universelle permettrait aux pêcheurs de pouvoir alléger leurs coûts et serait un grand pas en avant pour la protection de la biodiversité sous-marine.

Lors de la pêche traditionnelle, les filets perdus en mer sont appelés “filets fantômes”. Ils deviennent alors une catastrophe pour les pécheurs ainsi que pour l'environnement. Un filet pouvant coûter jusqu'à 3 000 euros, sa perte inflige un large coup supplémentaire pour les pécheurs. Perdu en mer, le filet continu d’attrapper et de tuer des poissons. Certaines espèces en voie de disparition, telles que les tortues et les phoques, peuvent aussi en devenir victimes. Les filets fantômes font partie des 9,5 tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans les océans chaque année.

