L'agence de la transition écologique lance une plateforme pour accompagner les acteurs du développement durable dans leur transition

L’agence de la transition écologique (ADEME) a lancé la plateforme de services personnalisés « agirpourlatransition.ademe.fr » visant à accompagner particuliers, entreprises et collectivités territoriales dans leur transition écologique.

Plus précisément, la plateforme permet à ces acteurs d’« effectuer des opérations de recherche de financement, de centralisation de dépôt de projet en un point unique pour les appels à projets et les subventions gré-à-gré, de proposer des conseils et des retours d'expériences, de partager des résultats d'études, du contenu, etc. ». L’idée est de garantir un meilleur accès à l’information et d’assurer un accompagnement sur mesure et adapté à chaque catégorie d’acteurs, leur permettant ainsi de réduire plus efficacement leur empreinte écologique.

Concernant les particuliers, la plateforme publie quotidiennement des documents sur un large éventail de sujets tels qu’un guide les informant des bons réflexes à adopter afin de se débarrasser correctement de leurs déchets, des conseils pour une alimentation saine et respectueuse de la planète, ou plus récemment, des informations leur indiquant les critères pour choisir une climatisation « écologique ».

Les entreprises et les collectivités locales et territoriales se voient quant à elles soumettre des études pour évaluer la faisabilité de leurs projets et la comptabilité de ces derniers avec les exigences écologiques, des subventions étant accordées en vue de soutenir les projets « aux objectifs environnementaux ambitieux ». Sont également proposés des services d’animation et de communication ayant pour objectif de « faire évoluer les comportements vers des pratiques plus vertueuses en matière d’environnement », ainsi qu’un accompagnement dans la recherche et l’innovation visant à encadrer les projets de recherche qui portent sur de nouveaux concepts en lien avec la préservation de la planète et à les soutenir dans leur développement et leur phase de mise en œuvre expérimentale.

[MOGED]

Pour accéder à la plateforme en ligne : ici

Illustration : Pixabay