Appel à projets : Atlas de la biodiversité communale

Un communiqué de presse partagé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), en date du 20 juillet 2020, relate le lancement d’un appel à projets intitulé « Atlas de la biodiversité communale ». Cet AAP est lancé par l’OFB. Le présent AAP est ouvert jusqu’au 15 septembre 2020.

Appel à projets en cours

Date limite de candidature : le 15 septembre 2020

L’AAP concerne les communes et les intercommunalités. Il a pour intérêt de permettre aux communes et intercommunalités de réaliser un diagnostic de la biodiversité sur leur territoire pour mieux préserver et valoriser leur patrimoine naturel, cite le communiqué de presse. L’initiative permet un inventaire naturaliste, une démarche de sensibilisation et de mobilisation des acteurs et du public et formule également des recommandations de gestion ou valorisation de la biodiversité.

L’Office français de la biodiversité est un établissement public de l‘Etat créé le 1er janvier 2020. Il exerce des missions de connaissance scientifique et technique sur les espèces, […] dans l’hexagone et les Outre-mer.

