Création d'une nouvelle agence de la biodiversité en France

Depuis le 1er janvier 2020, le nouvel Office français de la biodiversité (OFB) à vu le jour pour protéger et restaurer l’état de la biodiversité sur l’ensemble du territoire français. L’OFB est issue de la fusion de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) dans le but de réunir plusieurs expertises au sein d’une structure unique.

Ce nouvel établissement public à pour objectif la connaissance, surveillance et préservation de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que de la gestion durable de l’eau. Il a également pour but d’apporter un appui technique, scientifique et financier à tous les acteurs de la protection de l’environnement dans l’accompagnement de projets et dans l’appui aux politiques publiques pour la protection de la biodiversité.

L’OFB agit par ailleurs comme police de l’environnement pour laquelle les pouvoirs de prévention et de sanctions aux atteintes à l’environnement ont été renforcés et bénéficie d’un financement à hauteur de 433 millions d’euros pour l’année 2020 qui lui permettra de déployer ses moyens au service de la biodiversité.

L’Office gère 11 parcs nationaux et 26 réserves de faunes sauvages qui lui sont rattachés et apporte son appui technique à l’ensemble des aires marines protégées (AMP) présentes en France. Il participe également à la création et animation du réseau des agences régionales de la biodiversité de l’ensemble du territoire afin de gérer et restaurer les espaces protégés.

Pour remplir ses missions, l’Office est équipé d’une force de 2 800 agents répartis dans l’hexagone et les Outre-mer composée d'une équipe pluridisciplinaire impliquant des inspecteurs de l’environnement pour surveiller le territoire, des ingénieurs et techniciens, des vétérinaires et du personnel administratif.

[MOGED]