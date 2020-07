World Impact Summit 2020, à Bordeaux

Une publication du média Sud Ouest (Nicolas César), en date du 23 juillet 2020, relate l’avènement du sommet international des solutions pour la planète : le World Impact Summit (WIS), pour cette année 2020. Le WIS aura lieu du 29 au 31 octobre 2020 au Hangar 14, à Bordeaux.

Du 29 octobre au 31 octobre 2020

Au Hangar 14 à Bordeaux

Cette année, le WIS proposera un programme particulièrement axé sur la réindustrialisation et le made in France. Également, la publication cite que le WIS abordera les sujets de la biodiversité, des écosystèmes naturels et de la résilience des territoires (agriculture et valorisation des savoir-faire locaux). Le continent mis à l’honneur pour cette année sera l’Amérique Latine.

Pour consulter l’évènement en détail (programme et tête d’affiche)

Pour consulter la publication

Source de l’information : publication du média Sud Ouest (Nicolas César) ; Illustration : évènement WIS