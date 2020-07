France Nature Environnement lance un " Guide écomobilité et ÉcoQuartiers "

France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la nature, a récemment lancé un « Guide écomobilité et ÉcoQuartiers » visant à informer les décideurs et citoyens français quant aux moyens de se déplacer proprement et durablement. L'idée de ce guide est principalement de proposer « aux élus, techniciens, aménageurs et associations d’usagers 15 actions pour transformer l’espace urbain et donner du sens à nos déplacements ».

Cette initiative est née du constat que les mobilités représentent un risque sanitaire non négligeable, notamment mis en lumière par la crise sanitaire que nous traversons actuellement : « parce qu’elle a bouleversé nos rapports à la ville, à nos mobilités et aux autres, la crise du COVID est une occasion de repenser nos déplacements » souligne l’organisation. En outre, des études scientifiques ont révélé l’existence avérée d’une relation entre la pollution de l’air engendrée par les transports et le nombre de cas de mortalité précoce.

Par conséquent, France Nature Environnement a mené une étude de terrain, laquelle a révélé que la modification des modes de déplacement devait impérativement être accompagnée d’un aménagement durable des territoires : « le cadre de vie, le développement territorial, l’environnement influencent très directement les modes de vie et de consommation et donc, les choix de mobilité des personnes et de transport des marchandises : en résumé, pas de mobilité durable sans urbanisme durable » déclare l’organisation.

C’est pour répondre à cette ambition que France Nature Environnement a constitué ce guide, lequel consiste plus précisément en « un ensemble de bonnes pratiques et fiches-actions très concrètes, s’adaptant à tout type de territoire, du plus urbain au plus rural ». Il propose des moyens de reconstruire les villes et campagnes en vue de réduire les distances et rendre plus attractives les mobilités courtes.

Il convient de noter que l’élaboration de ce guide s’inscrit dans la continuité du projet « L’écomobilité citoyenne et la mobilité inclusive dans les territoires” conduit par France Nature Environnement.

Source de l'information :

