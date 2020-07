Enquête du Club des villes et territoires cyclables : les premiers résultats

La dynamique est donc toujours en cours, elle reste perméable à l’évolution future de la crise sanitaire et de la reprise de la mobilité intense mais devrait néanmoins rester actuelle car elle est indispensable pour répondre aux objectifs de mobilité décarbonée et durable.

Dans les territoires ruraux, l’usage du vélo (autrefois fort) est plus relatif et cette asymétrie de besoins explique que les politiques d’aménagement ont été moins déployées en milieu rural.

La majorité des collectivités répondantes estiment que leur politique cyclable a été accélérée face à l'urgence de la situation. Pour autant, les collectivités reconnaissent le besoin futur d’appui et d’expertise afin de développer un réseau efficace et durable.

Lors de la période inédite de confinement que le territoire national a vécu cette année mais aussi auparavant lors des mouvements de grève, le vélo est apparu de plus en plus -du moins dans les milieux urbains- comme une solution de mobilité durable. Dans l’urgence de la crise sanitaire, des aménagements de transition ont été mis en place pour rendre accessible ce moyen de transport.

L’enquête “Suivi qualitatif de la dynamique des aménagements cyclables et piétons de transition en France” a pris la forme d’un questionnaire en ligne et a recueilli les réponses de 137 collectivités territoriales.

Suite à un appel adressé aux collectivités en avril 2020 concernant les initiatives d'aménagements temporaires cyclables et piétons qui ont été mises en place durant le confinement, le Club des villes et territoires cyclables a publié dans un rapport les résultats de la première des trois phases de l'étude menée par un groupement d’expert.

