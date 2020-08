Réforestation contre l'avancée du désert dans la région de Piura au Pérou

La région de Piura, située au nord du Pérou, abrite des forêts sèches. Le climat y est extrêmement aride et les communautés locales sont affectées par de fréquentes pénuries d’eau. Les sols secs sur lesquels vivent les populations d’éleveurs et d’agriculteurs sont menacés par la désertification. Chaque année, les coupes illégales de bois déboissent des forêts de plus de 3000 hectares.

Le projet de reboisement du ONG Reforest’Action vise à planter des arbres afin de restaurer les sols dégradés et lutter contre la désertification. La plantation de forêt permettra de limiter l’érosion et d’apporter une source de revenues complémentaires aux habitants de la région.

Grâce au financement de Reforest’Action, 500 000 arbres d’essences variées ont été plantés dans l´objectif de redonner vie à cette région marquée par la désertification. L’ONG assure le suivi des arbres plantés et la sensibilisation des villageois à l’agriculture durable et à l’importance de préserver les forêts. Plus de 1500 familles sont affiliées au projet. Elles contribuent à la plantation et à l’entretien des arbres et sont sensibilisées à l'agriculture durable et à la protection de leurs forêts. Les arbres sont plantés au sein des massifs montagneux ou bien au sein des champs cultivés par des producteurs locaux de haricots, de pois ou de pastèques.

Les bénéfices de ce projet sont multiples. Les forêts auront un impact direct sur la restauration des écosystèmes de la région et sur la protection des sources d’eau qui abreuvent les villages alentours. Les forêts plantées accueilleront au fil des années une faune sauvage et permettront de produire du bois pour l’usage personnel des communautés locales ou pour la génération de revenues complémentaires grâce à sa vente.

