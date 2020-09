Asie du Sud-Est - Vers la reconnaissance et l'adoption des principes de l'agroécologie au sein de la société et des pouvoirs publics

En Asie du Sud-Est, le Gret poursuit son engagement en faveur de l’agroécologie à travers le projet Agroecology and Safe food System Transitions in Southeast Asia (ASSET). D’une durée de cinq ans, ce projet lancé en 2020 a pour objectif de transformer les systèmes alimentaires et agricoles d’Asie du Sud-Est en des systèmes plus durables, plus sûrs et plus inclusifs, en libérant le potentiel de l’agroécologie.

L’agriculture des pays d’Asie du Sud-Est se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, avec d’un côté des modèles agro-industriels très intensifs, consommateurs d’intrants chimiques et nécessitant des capitaux élevés, accentuant les risques d’épuisement des ressources et d’exclusion des populations vulnérables, et de l’autre des systèmes agroécologiques innovants, plus respectueux de l’environnement, des populations et du climat, répondant mieux aux demandes croissantes de sûreté sanitaire et alimentaire. L’identification de modèles agroécologiques intégrant les transitions des systèmes agricoles et alimentaires, mais aussi de mécanismes pour accompagner ces transitions à grande échelle, constitue ainsi un enjeu majeur.

Une vision commune de l’agroécologie et de la sécurité alimentaire

Suite au projet ACTAE mené de 2015 à 2018, qui visait entre autres à développer le réseau régional multi-acteurs ALiSEA pour promouvoir les initiatives agroécologiques de la région du Grand Mékong, le Gret poursuit son action en faveur d’une vision commune de l’agroécologie et des transitions vers des systèmes alimentaires sûrs en Asie du Sud-Est, en particulier au Laos, au Myanmar, au Cambodge et au Vietnam à travers le projet ASSET.

Ce nouveau projet est mené en partenariat avec les gouvernements des pays d’intervention, la société civile et le secteur privé (y compris les petits producteurs), pour générer et transformer les connaissances accumulées en processus d’innovation durable et en politiques sensibles aux enjeux des jeunes agriculteurs·trices et de l’égalité des sexes. Il s’appuie sur une approche globale comprenant la recherche, le développement des capacités des acteurs et leur mise en réseau, la défense des politiques sectorielles, la sensibilisation et la communication.

Coordonné par le Gret en collaboration étroite avec le Cirad, en charge de la coordination scientifique, ASSET mobilise l’expertise de 27 partenaires nationaux et internationaux, issus des institutions de recherche, des universités, des ONG, des organisations des Nations unies et des ministères de l’Agriculture des quatre pays concernés. Ce projet est financé par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne à hauteur de 12 millions d’euros.

L’atelier de lancement sera organisé du 10 au 12 novembre 2020 à Vientiane, au Laos.

Un renforcement des initiatives contribuant à la sécurité agroécologique et alimentaire

Des consultations aux niveaux local, national et régional avec les partenaires vont avoir lieu pour définir une vision commune des transitions vers l’agroécologie et des systèmes alimentaires durables. Afin d’atteindre cet objectif, les partenaires du projet vont identifier et choisir leurs orientations de transition : c’est ce qu’on appelle la « théorie du changement ». Elle permettra ainsi de planifier la stratégie et les actions telles que :

Le développement du réseau ALiSEA

Le Gret soutient le processus de transition agroécologique à travers le renforcement du réseau régional multi-acteurs ALiSEA. Depuis 2015, ce réseau facilite le partage des connaissances et des expériences entre les acteurs nationaux et régionaux de l’agroécologie et accroît la visibilité et la légitimité de l’agroécologie dans la région du Sud-Est asiatique. Le réseau ALiSEA a réussi à rassembler une diversité d’acteurs autour d’une vision ouverte de l’agroécologie avec une participation significative : en quatre ans, 160 organisations sont devenues membres du réseau. ALiSEA soutient également des initiatives innovantes par l’attribution de petites subventions au travers d’appels à projets compétitifs pour permettre la collaboration entre les membres et la mise en œuvre du plan d’action national. Le Gret soutient le processus de structuration du réseau ALiSEA selon une approche participative et souple afin de garantir l’enracinement local du réseau.

La mise en œuvre d’une recherche pour le développement (R4D)

Le Cirad conduit quant à lui une recherche pour le développement auprès des plateformes de recherche ASEA et MALICA, pour l’accompagnement, l’évaluation et la promotion des systèmes de production agroécologiques diversifiés. La recherche pour le développement se caractérise par la forte implication d’une diversité d’acteurs dans le processus de recherche, qui favorise la production de connaissances et d’innovations appliquées. Un site pilote dans chaque pays du projet sera identifié au démarrage en concertation avec les ministères de l’Agriculture, l’AFD et les principaux partenaires pour développer et soutenir des innovations agroécologiques (techniques, organisationnelles et institutionnelles).

L’appui au dialogue politique

Le Gret et le Cirad apportent également un soutien technique à l’initiative Lao facilitated initiative on agroecology for ASEAN (LICA), mandatée par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour développer et porter une vision commune de la transition agroécologique dans la région du Mékong. Pour cela, les structures partenaires organiseront des ateliers de concertation aux niveaux local, national et régional afin d’aider les acteurs à mieux comprendre les transitions agroécologiques et à contribuer au développement d’un dialogue politique pour l’ASEAN.

