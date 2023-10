Arrimage aux TIC : l'Université Denis Sassou Nguesso du Congo en cours de connexion à l'IAI-Cameroun

Dans son ambition de donner une formation de qualité dans le domaine du numérique aux populations de la sous-région, le Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya, Armand Claude Abanda, ne ménage aucun effort pour élargir son éventail de partenaires. Le nouvel associé en cours de téléchargement est bien l’Université Denis Sassou Nguesso (UDSN) du Congo.

À cet effet, le patron de l’IAI-Cameroun a été reçu en audience, le 26 septembre 2023 à Brazzaville, par le président de l’UDSN (la 2è université publique du Congo), le Pr Ange Antoine Abena.

Cette rencontre en prélude à la rentrée académique 2023-2024 au Congo visait à baliser la voie pour la signature d’une convention de collaboration entre les deux établissements de la sous-région Afrique centrale.

À travers ce partenariat Sud-Sud, l’institution universitaire congolaise entend bénéficier des programmes de formation professionnalisante captivants, en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) pour ses nombreux étudiants. Avec une dispense des cours en ligne et en présentiel des professeurs rompus de l’IAI-Cameroun.

«En effet, M. Armand Claude Abanda a manifesté l’intérêt de discuter avec nous une possibilité de partenariat entre l’institut qu’il dirige au Cameroun et l’UDSN. C’est un institut spécialisé dans le domaine du numérique. Et l’UDSN abrite une filière informatique et Big data…», a déclaré le Pr Ange Antoine Abena. Avant de reconnaître le Centre d’excellence technologique Paul Biya «forme des milliers de jeunes africains et est très avancé dans la formation à distance. La jeune structure qu’est l’UDSN peut bénéficier d’une telle expérience.»

Le Représentant-résident de l’IAI-Cameroun s’est réjoui de ce que M. le président de l’UDSN a bien voulu lui accorder une audience, pour envisager des voies et moyens à mettre en place un partenariat gagnant-gagnant en de l’UDSN et l’institut dont il a la charge. «Nous nous sommes rendu compte de l’immense potentiel qu’il y a dans cette université, en termes d’infrastructures. C’est un potentiel, à mon sens, unique dans la sous-région. Un potentiel qu’il faut absolument exploiter à fond, optimiser, pour que les jeunes africains de l’Afrique centrale puissent venir se former ici», a renchéri l’auteur du roman à succès ‘’Fils de Prélat’’.

Au terme de cette séance de travail, il a été décidé de la mise sur pied d’un comité technique comprenant les membres des deux parties pour des missions d’enseignements et de finalisation de cette collaboration en matière de formation professionnelle supérieure. Ce d’autant plus que des cadres moulés par l’IAI sont rencontrés dans ce temple du savoir au Congo.

L’occasion faisant le larron, M. Abanda a profité de cette tribune pour annoncer la relance dans les prochaines semaines des activités du Forum des universités et grandes écoles professionnelles d’Afrique centrale (FUGEPAC), en tant que président exécutif de cette plateforme. «La relance du FUGEPAC pourrait ainsi se mettre en place avec la collaboration et l’accompagnement de l’UDSN au regard de l’immense potentiel que nous avons constaté avec beaucoup de plaisir.

Pour mémoire, l’IAI-Cameroun forme des étudiants ingénieurs des travaux informatiques (options Systèmes et réseaux, Génie logiciel et Software engineering). Sans oublier les programmes citoyens que l’Opération 100 000 femmes Horizon 2012 et l'opération un Million de jeunes, d’enfants et de femmes (MIJEF) à l’horizon 2035 qui ont déjà arrimé plus de 700 000 Camerounais aux TIC.