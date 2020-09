Présentation de l'événement par les organisateurs :

Premier événement phygital des Villes Médianes

Vendredi 9 octobre, la 3e édition du Sommet International de l’Innovation en Villes Médianes (SIIViM) de Nevers sera le premier événement phygital des villes médianes, où des élus du monde entier se retrouveront pour échanger sur l'avenir de leur territoire. Il prendra une force et une signification sans précédent, à la (dé)mesure de la crise sanitaire qui frappe le monde depuis début 2020.



Imaginé par Nevers Agglomération et la ville québécoise de Shawinigan, dans le but de favoriser la coopération économique entre villes et territoires médians de France et du monde entier, le SIIViM a acquis toute sa légitimité en démontrant que le concept de « ville intelligente », dynamisé et fluidifié grâce aux innovations, n’est pas réservé qu'aux métropoles.

Dans le monde, le confinement puis le déconfinement délicat toujours à l’œuvre ont donné un prodigieux « coup de boost » aux usages numériques. Télétravail, e-commerce, mobilité, e-learning, streaming, santé, sport en ligne, etc. : Tous se sont appropriés des innovations qui, pour la plupart, restaient jusqu’alors des outils marginaux ou expérimentaux, estampillés geek.



Nombre de Collectivités Territoriales ont pu maintenir une haute qualité de services publics grâce à leurs investissements numériques : télé gestion de l'eau et des déchets, application citoyenne, communication numérique, billetique.



Leur démocratisation, leur souplesse et leur convivialité, ont été l’une des rares bonnes nouvelles de la pandémie de Covid-19. Ce bouleversement, riche de promesses mais aussi ombragé de limites sera au cœur du SIIViM 2020.



Dans les allées immersives d’un démonstrateur reconstituant les facettes d’une ville médiane (rues, commerces, écoles, services, etc.), et lors des conférences et des ateliers, tous les acteurs publics et privés de l'innovation ont la possibilité unique de se rencontrer et d'échanger sur des solutions adaptées aux villes médianes.

Bien évidemment, la préparation de cette édition 2020 a été plongée dans l’ombre portée de la crise sanitaire. Concentré sur une journée ouverte au grand public, ce SIIViM a été maintenu par ses concepteurs pour que tous – collectivités, entreprises, inventeurs, citoyens – évaluent ensemble les enjeux des innovations dans nos territoires médians à l’aube de cette pandémie sans équivalent dans l’histoire contemporaine. Jamais il n’aura été aussi important, voire vital, de réfléchir et de débattre sur ces enjeux économiques, sociaux et technologiques qui dessineront le monde de demain.

Vendredi 9 octobre 2020

Maison des sports de Nevers (Fr - 58000)

Inscription visiteurs gratuite