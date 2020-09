Le préfabriqué, solution économique et écologique

La construction préfabriquée, ou construction modulaire, est le montage de bâtiments avec des modules préfabriqués qui utilisent des matériaux de construction de qualité. Les différentes parties du bâtiment sont fabriquées en usine, avant d’être livrées sur le site de construction où elles sont assemblées puis empilées. Si ce mode de construction présente de nombreux atouts comme l’évolutivité et la modularité, la réduction du temps de chantier et des coûts, et une meilleure adaptation aux contraintes du terrain, ce sont ses bénéfices écologiques qui sont particulièrement frappants.

Tout d’abord, construire des éléments modulaires est un excellent moyen de réduire l’impact écologique des chantiers. Préfabriqués et pré-assemblés en usine, ces éléments n’ont plus qu’à être acheminés vers le site du client et posés directement sur le sol, ce qui limite considérablement la production de déchets des chantiers. Les allées et venues d’engins lourds sont également réduites, évitant ainsi les émissions de carbone ainsi que la pollution sonore.

De plus, la plupart des bâtiments modulaires sont construits avec des matériaux recyclés ou qui nécessitent assez peu d’eau comme l’acier, le bois ou le textile. Certaines entreprises vont même jusqu’à intégrer des matériaux futuristes éco-responsables.

Les éléments modulaires sont généralement dotés de grandes capacités d’isolation thermique, ce qui permet d'éviter les pertes d'énergie liées aux fuites de chaleur. Ces bâtiments sont également très adaptés à l’installation de panneaux solaires ou de pompes à chaleur.

Enfin ce type de construction ne nécessite aucune fondation, contrairement aux constructions traditionnelles où l’on creuse des trous qui dégradent les sols. Il est donc aussi simple de démonter les modules que de les bâtir, sans avoir à s’occuper des débris de construction, et sans endommager le terrain qui retrouve rapidement son état d’origine après végétalisation.

Aujourd’hui, les professionnels et les particuliers peuvent recourir à ce mode de construction à la vente comme à la location. Ses avantages se font progressivement connaître et la construction modulaire est en passe de devenir un choix de prédilection en matière de construction.

