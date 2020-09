Les bénéfices de la réutilisation du marc à café

Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde. A titre d’exemple, c’est la deuxième boisson préférée des Français après l’eau, et selon une enquête de l’IFOP (Institut Français d’Opinion Publique), 83% de la population en consomme régulièrement. Néanmoins, cette consommation n’est pas sans conséquences. En effet, le marc à café, résidu de la percolation du café, représente chaque année des millions de tonnes de déchets. Ce chiffre peut être réduit grâce à quelques astuces.

Tout d’abord, il peut être intéressant de savoir que le marc à café peut être utilisé comme engrais afin de rendre la terre plus fertile et faire pousser des fruits et légumes dans un potager. Il peut également être dilué dans de l’eau pour ensuite pulvériser les plantes. Ainsi, il peut être intéressant de réutiliser le marc à café au jardin.

Il est également possible d’utiliser le marc à café dans la maison en tant que répulsif contre certains insectes, tels que les moustiques, mais également les limaces et escargots. Mélangé à du jus de citron, il permet aussi de tenir les fourmis à l’écart. En plus de ces propriétés répulsives, le marc à café peut être utilisé comme nettoyant ménager, par exemple pour dégraisser des plats lorsqu’on le mélange à de l’eau chaude. Une autre de ses propriétés étonnantes est le chauffage, par exemple s’il est mélangé à des copeaux de bois.

Enfin, le marc à café peut être utilisé comme masque capillaire afin de booster la couleur naturelle des cheveux bruns ou châtains, et afin de lisser et démêler les cheveux si mélanger à d’autres produits tels que du citron et du yaourt nature. Et vous, comment réutilisez-vous le marc à café?

