Afrique: Un appel à projets de froid et climatisation durables lancé

Le mois dernier, le FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial) a officiellement lancé un appel à projets portant sur la “production de froid et climatisation durable”, adressé aux pays en développement. Il est encore possible de soumettre des projets jusqu’à la fin du mois de Septembre.

Le FFEM est géré par l’Agence Française de Développement (AFD), créée en 1994 par le gouvernement français à la suite du premier Sommet de la Terre. Le FFEM a déjà permis de soutenir 333 projets dans plus de 120 pays.

L’initiative présentée est destinée à un large public, incluant la société civile mais également les organismes de recherche, fondations, autorités publiques et privées et collectivités locales. Les projets soumis seront sélectionnés selon des critères tels que leur viabilité sur le plan écologique et environnemental, leur reproductibilité et leur contribution au plan local tout comme au plan national.De plus, le projet doit prendre en compte les dimensions culturelles et sociales, tout en démontrant une pérennité économique et financière. Cette initiative fait écho à l’Objectif de Développement Durable numéro 9: industrie, innovation et infrastructure, et à l’Objectif numéro 12: consommation et production responsables. Certains projets peuvent, par exemple, prendre la forme de solutions naturelles en tant que fluides frigorigènes, ou la production d’équipement plus durable avec de nouveaux matériaux.

Chaque projet sélectionné se verra attribuer un montant variant entre 500 000 et 3 millions d’euros, et les fonds serviront au cofinancement des projets.

