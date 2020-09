Le World Cleanup Day 2020, une chance d'aider à nettoyer notre planète

La plus grande action civile de lutte contre les ordures a atteint des records cette année encore, avec plus de 150 pays participant à la vague verte. L'organisateur mondial de cette Journée mondiale du nettoyage est le collectif « Let´s Do It ! World », un mouvement civique, né en Estonie en 2008, lorsque 50 000 personnes ont participé au nettoyage de tout le pays en cinq heures. Depuis lors, le modèle du « Un pays, un jour » s’est répandu dans le monde entier, créant ainsi l’un des mouvements à la croissance la plus rapide pour lutter contre le problème massif des déchets.

Les organisateurs travaillent avec les leaders environnementaux et sociaux pour partager les meilleures pratiques en matière de gestion des déchets, ainsi que pour sensibiliser localement et régionalement à la situation critique de l’avancée de la pollution liée à l’usage du plastique par exemple. L'événement est soutenu au niveau national par diverses entités et organisations telles que la Défense civile, le Fonds mondial pour la nature, différents mouvements pour la nature à l’échelle de chaque pays participant à l’initiative, le Ministère de l'environnement et du développement durable, différents organismes qui se mobilisent tous à l’échelle des pays participants pour donner un cadre institutionnel à c mouvement parti d’une base volontaire.

La Journée mondiale du nettoyage et le « mouvement « Let's Do It ! World » ne constituent pas seulement une journée de nettoyage ponctuelle, mais sont aussi un outil puissant de mobilisation pour l'éducation et pour la défense de différentes causes, telles que le droit à l’égalité, le respect de la nature et de l’environnement à l’échelle aussi bien nationale que locale. Ce mouvement donne ainsi à la nouvelle génération les moyens de mettre en place changement dans leurs communautés et pays, à travers une plateforme mondiale à laquelle ils peuvent se connecter, s'unir et agir ensemble pour trouver des solutions à long terme.

Parallèlement à l'activité de nettoyage, les organisateurs nationaux travaillent sur un cadre post-nettoyage avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et Zero Waste Europe, qui se concentre sur l'éducation environnementale, la consommation responsable et l'économie circulaire aux niveaux régional et national tout au long de l'année.



Chacun est ainsi libre de rejoindre le mouvement de collecte des déchets mis en place pour le « Wolrd Cleanup Day ». Pour rejoindre le mouvement et montrer votre soutien à une planète plus propre, vous pouvez participer à travers les actions suivantes : cartographier les points de déchets à nettoyer et s’inscrire comme bénévole pour le 19 septembre 2020. Il est également possible de demander à son entreprise de faire don de matériel nécessaire pour le nettoyage, afin d’impliquer les différentes sphères de la société dans ce processus, étant donné que les entreprises font partie des acteurs qui génèrent le plus de pollution. Ainsi, le World Cleanup Day tire son statut international du fait qu’il unie différents acteurs du développement durable à travers un même objectif, celui du nettoyage de notre planète.

Source Image: Brian Yurasits, Unsplash, 23 Septembre 2019

