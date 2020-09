Blockchain énergie solaire = SolarCoin

Moyennant confirmation de production, des jetons numériques fondés sur la blockchain sont envoyés sur le portefeuille du demandeur. Le réseau de SolarCoin est un groupe d’ordinateurs participants qui procèdent les transactions de SolarCoins en les enregistrant dans la blockchain. Pour calculer les subventions, deux méthodes de calcul sont utilisées : réelle, basée sur les kWh produits, qui est la méthode la plus utilisée, et estimée, basée sur un pourcentage de la capacité d'une installation.

