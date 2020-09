Utiliser une brosse à dents en bambou : une stratégie pour réduire votre impact environnemental au quotidien ?

Ces dernières années, les brosses à dents en bambou sont devenues la quintessence d'un mode de vie durable. Contrairement à la brosse à dents synthétique en plastique synthétique et en nylon, le bambou est un matériau naturel, provenant directement de la plante de bambou. Il est à croissance rapide, à base de plantes et 100% biodégradable. Il est donc devenu le matériau durable de choix pour nos brosses à dents.



Mais est-ce que remplacer votre brosse à dents en plastique par une brosse à dents en bambou est vraiment la meilleure option si vous voulez réduire votre impact environnemental ? La plupart des brosses à dents standard sont fabriquées en plastique polypropylène pour le manche et en nylon pour les poils. Ces deux matériaux proviennent directement de combustibles fossiles et alimentent donc l'industrie principalement responsable du changement climatique. Le bambou, quant à lui, est un matériau entièrement naturel. Le bambou a une croissance rapide et peut être récolté entre 3 à 5 ans suivant la plantation. Il a besoin de très peu d'eau et n'a pas besoin de pesticides. Il pousse également dans une variété d'environnements différents. En tant que matériau, il a donc clairement une empreinte carbone beaucoup plus faible à produire que le plastique. De plus, le bambou se décompose en compost en 6 mois environ.

Cependant, aucun matériau ou produit ne sera jamais entièrement parfait en matière de durabilité, et les brosses à dents en bambou ne font pas exception à cette règle. Par exemple, alors que le bambou est certainement un matériau plus écologique que le plastique, il a aussi quelques problèmes. D’une part, la majorité du bambou est cultivée et fabriquée en Chine, ce qui signifie que si vous vivez en dehors de l'Asie, il y aura des émissions de carbone associées au transport qui seront prises en compte dans votre achat de brosse à dents. La forte demande de bambou en tant que matériau signifie désormais qu'une grande partie de la terre en Chine est replantée sous forme de bambou, ce qui signifie que les écosystèmes sont en train d'être modifiés, ce qui est toujours une entreprise risquée. Par ailleurs, un autre problème se trouve dans les poils qui, quant à eux, peuvent difficilement être produits en bambou et sont encore produits en nylon. Le problème des poils signifie que vous ne pouvez pas mettre votre brosse à dents en bambou moyenne dans le compost, car les poils ne se décomposeraient pas. Vous devez arracher les poils de la brosse à dents avant le compostage.

En conclusion, si la brosse à dents en bambou est un bon moyen de réduire son impact environnemental individuel, il présente toutefois certaines limites, telles que les poils de la brosse à dent, ainsi que le risque de la monoculture de bambous. Il s’agit néanmoins d’une initiative très pratique et facile à adopter au quotidien, qui permet d’avoir un véritable impact environnemental en comparaison avec les brosses à dents traditionnelles.

Source Illustration: Photo de Nick Fewings sur Unsplash, 10 Janvier 2020

