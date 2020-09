OLIO, une appli britannique qui lutte contre le gaspillage

OLIO est une application mobile qui relie les habitants d’un même quartier ou d’une même ville les uns aux autres ainsi qu’avec les entreprises locales afin que les surplus de nourriture puissent être partagés et non plus jetés. Il peut s'agir d'aliments approchant de leur date de péremption dans les magasins locaux, de légumes en trop cultivés sur place, de pain provenant de la boulangerie ou de l'épicerie du quartier qui sont en surplus et qui, plutôt que d’être jetés, sont partagés par le biais de cette application. L’application mobile OLIO peut également être utilisée pour des échanges d’objets et d’appareils électro-ménagers.

L’application est très accessible et intuitive, puisqu’en un seul clic il est possible de sélectionner un produit que l’on souhaite obtenir et, dans l’autre sens, il est possible de donner en postant une simple photo accompagnée d’une description pour se débarrasser des produits en surplus qu’on souhaite donner. L’avantage de la plateforme repose de ce fait sur ses aspects collaboratifs et sur le fait que tout le processus est fondé sur un échange : en effet, il n’y a pas d’argent en jeu et l’application de base sur ce que ses usagers veulent donner et ce qu’ils veulent recevoir. L’application évite ainsi à la fois le gaspillage, mais aussi le passage par des intermédiaires financiers et favorise ainsi les circuits courts et le recyclage.

Depuis son lancement dans tout le Royaume-Uni en janvier de cette année, OLIO a inscrit plus de 100.000 utilisateurs et ils ont partagé ensemble 150.000 aliments, équivalant à 30 tonnes de nourriture, soit 70.000 repas. La demande de nourriture ajoutée à l'application est exceptionnellement élevée, plus de 40% de toutes les annonces étant demandées en moins d'une heure. La croissance rapide d’OLIO a été alimentée par plus de 7.000 personnes qui se sont mobilisées pour offrir de contribuer à faire connaître OLIO dans leur communauté locale.

L’application a également récemment lancé un programme "Food Waste Heroes", en partenariat avec l’enseigne de supermarchés Sainsburys, dans lequel de petits groupes de bénévoles OLIO sont jumelés à une entreprise locale telle qu'une boulangerie, un supermarché, une épicerie fine, un marché de rue, un café, etc. Ces bénévoles fournissent ensuite un service gratuit à cette entreprise par lequel ils collectent les aliments invendus à la fin de la journée et les redistribuent à la communauté locale via l'application OLIO.

Ainsi, cette application mobile nous montre qu’il est possible d’utiliser la technologie à des fins environnementales et sociales, alliant différents piliers du développement durable, favorisant ainsi la collaboration et les initiatives locales pour lutter contre le gaspillage.

[MOGED]