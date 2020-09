Plus d'excuse pour le gaspillage alimentaire

Un tiers de la nourriture produite est gaspillée, et 47 millions de tonnes de nourritures sont jetées chaque année par les foyers européens, ce qui représente plus de la moitié du gaspillage alimentaire dans l’Union Européenne. Nous n’avons plus d’excuses, car l’offre actuelle de solutions nous permettant d’éviter le gaspillage alimentaire est extensive. Too Good to Go, Optimiam, Zéro Gâchis, Frigo Magic, Phénix, Karma… ces start-ups nous aident à limiter le gaspillage lié à la surproduction et inventent les règles d’une nouvelle économie circulaire.

Prenons l’exemple de l’application Too Good to Go. Le principe est simple, une fois l’appli téléchargée, on choisit son panier surprise composé des invendus du jour, on le paye via l’application et on passe le récupérer. L’entreprise collabore avec des enseignes de la grande distribution, des boulangeries, des commerces ou des chaînes d’hôtel. Aujourd’hui, Too Good to Go permet à 7,1 millions d’utilisateurs en France de sauver des paniers dans plus de 14 000 enseignes… soit 17 millions de repas sauvés. L’entreprise a également rassemblé toutes les connaissances et informations dans une « boîte à savoir » consacrée au gaspillage alimentaire et partage des astuces pour lutter contre le gaspillage. Elle compte influencer la législation des pays dans lesquels elle opère, et a rédigé un livre blanc sur les dates de péremption, responsables de 10% du gaspillage alimentaire en Europe.

L’activité principale de ces applications est de mettre en relation des clients potentiels avec des commerçants et des restaurateurs qui proposent des invendus à petits prix. Mais pas seulement. Certaines applications proposent des recettes pour réutiliser les fonds de frigo ou de placard, créent des confitures ou des jus fabriquées à partir de fruits et légumes rejetés car ils ne sont pas assez beaux pour finir dans nos assiettes, ou accompagnent des agriculteurs dans leur transition vers des modes de production écoresponsable. Le consommateur n'a plus qu'à faire bon usage de ces applis !

Image : Wikimedia Commons

